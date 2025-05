Star Wars Oyunlarında %85'e Varan İndirim! Fırsatı Kaçırmayın

OYUN

Yeni Bir Uncharted Oyunu Gizliden Gizliye Geliştiriliyor Olabilir

The Last of Us'un geliştiricisi Naughty Dog, bu yıl içinde sessizce tek oyunculu bir oyunu iptal etti. Ancak gizli bir oyun üstündeki çalışmalarına devam ediyor