Star Wars Oyunlarında %85'e Varan İndirim! Fırsatı Kaçırmayın

Epic Games Store'da "İndirim Seninle Olsun" isimli bir kampanya başladı. Bu kampanya ile birlikte Star Wars oyunları indirime girdi. Bunlar arasında Star Wars Outlaws, Star Wars Jedi: Survivor, Star Wars Battlefront II ve daha pek çok oyun bulunuyor.

8 Mayıs 2025 TSİ 18.00'de sona erecek kampanya kapsamında Star Wars: Squadrons yüzde 85 oranında indirime girdi. En iyi Star Wars oyunları arasında yer alan oyunun fiyatı 279,99 TL'den 41,99 TL'ye düştü.

Star Wars Jedi: Fallen Order da yüzde 85 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 279,99 TL'den 41,99 TL'ye düştü. Star Wars Outlaws yüzde 50 indirim ile 1.749 TL yerine 874,50 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Yüzde 80 oranında indirime giren Star Wars Battlefront II'nin Celebration isimli sürümü 279,99 TL'den 55,99 TL'ye düştü. Star Wars: Squadrons, Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Sürüm ve Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'ın yer aldığı EA Star Wars Triple Bundle yüzde 77 indirim ile 599,99 TL yerine 137,99 TL'ye satılıyor.

İndirime Giren Star Wars Oyunları