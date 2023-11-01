PS5 İçin Özel Olarak Tasarlanan Kulaklıkların Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda PlayStation'ın resmî internet sayfasında Pulse Elite ve Pulse Explore adındaki kablosuz kulaklıkları görmüştük. PlayStation 5 için özel olarak tasarlanan kulaklıkların çıkış tarihi belli oldu.

6 Aralık 2023'te Çıkacak!

PlayStation, PS5 için tasarladığı ve ilk kablosuz kulaklık olma özelliğine sahip Pulse Elite ve Pulse Explore'u tanıtmıştı. Kulaklıkların ses teknolojisi de dahil olmak üzere birçok özelliği açıklanmıştı.

Yapay zekâ destekli gürültü engelleme özelliğine sahip kulaklıklar, 6 Aralık 2023 tarihinde satışa çıkacak. İlk olarak ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İtalya, İspanya, Portekiz, Japonya, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'ta satışa sunulacak kulaklıkların Türkiye çıkış tarihi belli değil.

Ön siparişi 9 Kasım'da açılacak kulak içi kulaklık Pulse Explore'un satış fiyatının 199,99 dolar, kafa üstü kulaklık Pulse Elite'in satışı fiyatının ise 149,99 dolar olması bekleniyor.

PlayStation Link destekli bir cihaza (PS5, PC, Mac veya PlayStation Portal) ve Bluetooth destekli bir cihaza aynı anda bağlanabilecek kulaklıkların meraklıları, ön sipariş için hazırlıklara başladı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.