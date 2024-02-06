PS5 Yeni Güncellemesini Duyurdu: Hangi Özellikler Gelecek?

PlayStation blogunda paylaşılan bir gönderide “bir dizi yaşam kalitesi iyileştirmesi ve yeni özellik içeren” yeni bir PS5 sistem yazılımının beta sürümünü yayınladıklarını duyurdular.

Beta erişimi şimdilik ABD, Kanada, Japonya, İngiltere, Almanya ve Fransa’da belirli katılımcılarla sınırlı olsa da güncellemenin önümüzdeki aylarda küresel olarak yayınlamayı düşündükleri belirtildi. Beta sürümüne seçilen kullanıcılar bugün itibariyle e-posta daveti alacaklar.

Yeni Güncelleme DualSense ve Ekran Paylaşımı İyileştirmelerini İçeriyor

Sony Interactive Entertainment Kıdemli Başkan Yardımcı Hideaki Nishino, yeni güncellemenin içerdiği özellikleri paylaştı. DualSense ve DualSense Edge kablosuz kontrol cihazlarının ses özelliklerini geliştirmek için cihaz yazılımını güncelledi.

Yapılan güncellemelerle, kontrol cihazının hoparlörleri daha yüksek ses üretecek ve oyun içi sesleri ve sesli sohbet sesini daha net duymanıza olanak sağlayacak. Kontrol cihazlarının mikrofon giriş kalitesi, yapay zekâ makine öğrenme modeli sayesinde iyileştirildi.

Ayrıca sistem yazılımının beta sürümünü yükleyen kullanıcılar, kontrol cihazı mikrofonunu kullanırken daha iyi bir sesli sohbet deneyimi yaşayabilecekler. Kontrol cihazı hoparlöründen gelen ses seviyesini kontrol merkezinden ayarlamak mümkün olacak.

Güncelleme ile birlikte, ekran paylaşımı yapan oyuncu ile etkileşime geçen izleyiciler, tam ekran modunda işaretçileri ve emoji tepkilerini kullanabilecekler. İzleyiciler, işaretçiyi hareket ettirebilecek, pin gönderebilecek ve paylaşılan ekranda çizgi çizebilecekler. Ayrıca, ekrana emoji tabanlı tepkiler göndererek oyun eylemlerini teşvik edebilecekler.

PlayStation 5 yeni güncellemesinin sunacağı yenilikleri beğendiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlerele paylaşabilirsiniz.