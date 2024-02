Söylentiler Artıyor: Starfield, PS5'e Geliyor mu?

Bethesda'nın son büyük RPG oyunu olan Starfield ile ilgili internette dolaşan bir takım söylentiler mevcut. Henüz Microsoft ve Bethesda tarafından bir açıklama gelmese de PlayStation 5 kullanıcılarıyla buluşacağı söyleniyor.

Ekim ayında hem PC hem de Xbox Series üzerinden satışa sunulan oyun, oyuncular için büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Steam'de de "En Son Kullanıcı İncelemeleri"nde "Çoğunlukla Olumsuz" olarak değerlendirilen uzay temalı rol yapma oyunu "Bütün İncelemeler" tarafında ise "Karışık" değerlendirmesine sahip.

XboxEra'nın yaptığı açıklamaya göre gizli tutulmak istenen kaynaklara göre Starfield yakın zamanda PS5'e geliyor. Henüz net bir tarih verilmese de 2024 yılı içerisinde gelmiş olacağı düşünülüyor.

Söylentilere göre çıkış zamanı Shattered Space adlı ilk büyük genişlemenin hemen ardından olacağı düşünülüyor.

