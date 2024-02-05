Söylentiler Artıyor: Starfield, PS5'e Geliyor mu?

Çıkışıyla beraber gündeme bomba gibi düşen Starfield'ın PS5'e geleceğine yönelik söylentiler artıyor. Peki bu bilgi doğru mu? İşte detaylar!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

Bethesda'nın son büyük RPG oyunu olan Starfield ile ilgili internette dolaşan bir takım söylentiler mevcut. Henüz Microsoft ve Bethesda tarafından bir açıklama gelmese de PlayStation 5 kullanıcılarıyla buluşacağı söyleniyor.

Ekim ayında hem PC hem de Xbox Series üzerinden satışa sunulan oyun, oyuncular için büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Steam'de de "En Son Kullanıcı İncelemeleri"nde "Çoğunlukla Olumsuz" olarak değerlendirilen uzay temalı rol yapma oyunu "Bütün İncelemeler" tarafında ise "Karışık" değerlendirmesine sahip.

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XboxEra'nın yaptığı açıklamaya göre gizli tutulmak istenen kaynaklara göre Starfield yakın zamanda PS5'e geliyor. Henüz net bir tarih verilmese de 2024 yılı içerisinde gelmiş olacağı düşünülüyor.

Söylentilere göre çıkış zamanı Shattered Space adlı ilk büyük genişlemenin hemen ardından olacağı düşünülüyor.

Gizli tutulan kaynaklara göre Microsoft'un artık PS5 için oyun geliştirmeyi desteklemek için de harcamalar yapmaya başladığı iddia ediliyor. Aynı zamanda Hi-Fi Rush'ın da 2024 yılının ilk yarısında diğer platformlarda yayınlanması bekleniyor.

Tüm bunlara bakacak olursak şirketin strateji değişikliğine gittiğini söylemek mümkün.

Starfield Benzeri 15 Oyun
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Starfield Benzeri 15 Oyun

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