PTT Kurum Ödemeleri Artık e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek

e-Devlet üzerinde yeni bir hizmet devreye giriyor. PTT kurum ödemeleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte detaylar!

PTT Kurum Ödemeleri Artık e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Ülkemizin önemli kurumlarından olan PTT; bankacılık, posta ve kargo gibi konularda fazlasıyla söz sahibi. Ancak şimdiye kadar bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için PTT iş yerlerine gitmeniz gerekiyordu. Yeni yapılan güncellemeyle birlikte PTT iş yerlerinde yapılan kurum ödemeleri, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Özellikle kurum ödemelerini kapsayan eklentiyle birlikte vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kendilerine yatan kurum ödemelerini sorgulama, hesaba aktarma ya da gelen yardımla fatura ödeme işlemlerini gerçekleştirilebilir hale geldi.

PTT Kurum Ödemeleri Artık e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek

PTT Kurum Ödemeleri e-Devlet Üzerinde Nasıl Sorgulanır?

Şahsınıza yapılan kurum ödemelerini sorgulamak için e-Devlet platformuna giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında “PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama" sayfasını ziyaret ederek istediğiniz işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz.

Bu noktada para aktarma işlemleri PTT hesaplarına ya da EFT yoluyla başka banka hesaplarına yapılabiliyor. Ayrıca yeni kullanıma sunulan özellikler içerisinde elektrik ve doğalgaz tüketim desteği ile fatura ödeme hizmeti de bulunuyor.

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