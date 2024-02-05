PTT Kurumsal Asrın Birlikteliği Kampanyası Başlıyor: Kargo Gönderiminde İndirim!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında, 11 ilde “Asrın Birlikteliği” kampanyasını duyurdu.

Abdulkadir Uraloğlu, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı gönderide zarar gören illerin ticaretini yeniden canlandırmak ve ülke ekonomisine kazandırmasına katkı sağlamak için PTT ile kampanya başlatıldığını duyurdu.

Asrın Birlikteliği isimli kampanya doğrultusunda 11 ilden çıkan ve varan gönderilerde güncel tarifenin üzerinden %30 oranında bir indirim uygulandığını belirtti.

Bölgelerde Ticaretin Yeniden Canlanması Planlanıyor

Bakan Uraloğlu’nun başlattığı kampanyayla birlikte 6 Şubat – 6 Mayıs tarihleri arasında aşağıdaki 11 ilden çıkan ya da varan gönderiler güncel tutardan %30 oranında indirime tabi tutulacak:

Adana

Adıyaman

Diyarbakır

Elazığ

Gaziantep

Hatay

Kahramanmaraş

Kilis

Malatya

Osmaniye

Şanlıurfa

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Asrın felaketinde zarar gören illerimizin ticaret hayatının tekrar canlandırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlamak için PTTKurumsal olarak kampanya başlatıyoruz.

6 Şubat Kahramanmaraş depremi doğrultusunda zarar gören 11 ilin ekonomisine katkıda bulunmak ve depremzede vatandaşların ihtiyaçlarına daha kolay erişmek için yapılan bu kampanya 6 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.