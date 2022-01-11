PUBG: Battlegrounds Ücretsiz Oldu: Hemen İndirin!

PUBG: Battlegrounds ücretsiz hale geldi. Battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG'yi hiçbir ücret ödemeden indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Peki, PUBG bedava olarak nasıl indirilir? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

PUBG: Battlegrounds Ücretsiz Nasıl İndirilir?

İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Steam istemcisini açın.

İstemci üzerinden arama kısmına "PUBG: Battlegrounds" yazın ve oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Oyunu Oyna" butonuna tıklayın. Bu ilemin ardından indirme işlemi başlayacaktır. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra otomatik kurulum gerçekleşecektir.

Krafton ve PUBG Studios, geçtiğimiz aylarda battle royale türündeki popüler video oyununun oynamsı ücretsiz olacağını duyurmuştu. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan yapım, bugün itibarıyla ücretsiz hale geldi.

Oynaması ücretsiz modele geçiş yapan battle royale oyununu Steam isimli istemci üzerinden indirebilir ve ardından oynamaya başlayabilirsiniz. Oyuncular, oyunun ücretsiz hale gelmesinin ardından hileci sayısının önemli ölçüde artabileceğine yönelik endişe yaşıyor.

Battle royale oyununa sahip olan oyuncular otomatik olarak BATTLEGROUNDS Plus yükseltmesi ve çeşitli oyun içi ödülleri içeren bir pakete sahip olacak. Oyun ücretsiz olduktan sonra oynamaya başlayan oyuncular için BATTLEGROUNDS Plus ücretli olacak.

Temel hesap ile oyuna başlayan oyuncuların bu yükseltmeyi yapabilmesi için 12,99 dolar tutarında bir ücret ödemesi gerekecek. Elbette bu isteğe bağlı olacak. BATTLEGROUNDS Plus yükseltmesi alan oyuncular, özel maç oluşturabilecek, dereceli moda erişebilecek ve daha birçok avantajlara sahip olacak.

PUBG: Battlegrounds Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 40 GB kullanılabilir alan

PUBG: Battlegrounds Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

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