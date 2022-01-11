PUBG: Battlegrounds Ücretsiz Oldu: Hemen İndirin!
Popüler battle royale oyunu PUBG: Battlegrounds ücretsiz oldu. İşte başarılı oyunu hiçbir ücret ödemeden indirmek için yapmanız gereken işlemlerin detayları!
PUBG: Battlegrounds ücretsiz hale geldi. Battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG'yi hiçbir ücret ödemeden indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Peki, PUBG bedava olarak nasıl indirilir? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.
PUBG: Battlegrounds Ücretsiz Nasıl İndirilir?
- İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Steam istemcisini açın.
- İstemci üzerinden arama kısmına "PUBG: Battlegrounds" yazın ve oyunun sayfasını görüntüleyin.
- "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın. Bu ilemin ardından indirme işlemi başlayacaktır. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra otomatik kurulum gerçekleşecektir.
Steam İstek Listesine En Çok Eklenen Oyunlar Açıklandı
Steam istek listesine en çok eklenen oyunlar belli oldu. Paylaşılan listenin ilk sırasında dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen bir rol yapma oyunu yer alıyor.
Krafton ve PUBG Studios, geçtiğimiz aylarda battle royale türündeki popüler video oyununun oynamsı ücretsiz olacağını duyurmuştu. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan yapım, bugün itibarıyla ücretsiz hale geldi.
Oynaması ücretsiz modele geçiş yapan battle royale oyununu Steam isimli istemci üzerinden indirebilir ve ardından oynamaya başlayabilirsiniz. Oyuncular, oyunun ücretsiz hale gelmesinin ardından hileci sayısının önemli ölçüde artabileceğine yönelik endişe yaşıyor.
Battle royale oyununa sahip olan oyuncular otomatik olarak BATTLEGROUNDS Plus yükseltmesi ve çeşitli oyun içi ödülleri içeren bir pakete sahip olacak. Oyun ücretsiz olduktan sonra oynamaya başlayan oyuncular için BATTLEGROUNDS Plus ücretli olacak.
Temel hesap ile oyuna başlayan oyuncuların bu yükseltmeyi yapabilmesi için 12,99 dolar tutarında bir ücret ödemesi gerekecek. Elbette bu isteğe bağlı olacak. BATTLEGROUNDS Plus yükseltmesi alan oyuncular, özel maç oluşturabilecek, dereceli moda erişebilecek ve daha birçok avantajlara sahip olacak.
PUBG: Battlegrounds Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama Alanı: 40 GB kullanılabilir alan
PUBG: Battlegrounds Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan
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