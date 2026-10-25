Steam’in Oyun Öneren Kişisel Takvimi Kalıcı Özellik Oldu

2025'te Labs deneyi olarak açılan Steam Kişisel Takvim, Valve'ın 23 Ekim 2026'da Türkiye saatiyle 23.10'da yayımladığı güncellemeyle deney aşamasından çıktı. Kişiye özel oyun önerileri sunan takvim, mağazanın kalıcı bir parçası olarak ana sayfaya yerleşti.

Steam Kişisel Takvim Nedir, Ne Değişti?

Kişisel Takvim, yakın zamanda çıkmış ve çıkacak oyunları kullanıcının ilgileneceği düşünülen oyunlara süzüp takvim düzeninde gösteren bir öneri sayfası. Mağazada tek tek arama yapmak yerine ilginizi çekebilecek yeni ve yaklaşan oyunları tek sayfada görmenizi sağlayan sayfayı Valve, 21 Ekim 2025'te Steam Labs'a eklemişti. Tamindir de Steam'in Kişisel Takvim özelliğini ilk kez tanıttığı gelişmeyi aynı hafta haberleştirmişti.

Steam Labs, Valve'ın yeni mağaza ve keşif özelliklerini kullanıcı geri bildirimiyle sınadığı deney alanı. Takvim deney süresince bütün kullanıcılara açık kaldı, değişen şey özelliğin statüsü oldu. Valve "Steam Kişisel Takvim - Tam Sürüm" başlıklı yazısında takvimin Labs'tan resmen mezun olduğunu ve mağazanın tam bir özelliği sayıldığını yazdı. Steam Labs sayfasının Türkçe sürümü de deneyi "Çıktı!" etiketiyle gösteriyor.

Kişisel Takvim Nereden Açılıyor?

Takvimi açmak için mağaza ana sayfasındaki takvim bölümüne tıklamak ya da store.steampowered.com/personalcalendar adresine gitmek yetiyor. Ücret istemeyen özellik için hesapla oturum açmak gerekiyor, sayfa hesapsız ziyaretçileri giriş ekranına yönlendiriyor. Valve Türkiye için bir kısıt koymadı, bölgeye özel bir not da düşmedi. Türkçe arayüzde özelliğin adı Kişisel Takvim, Labs sayfasındaki deneme düğmesi de bu adı taşıyor.

Valve'ın 13 Ekim 2026 tarihli istemci güncelleme notları, takvimin Steam istemcisinin Big Picture modunda ana ekrandaki Recommended sekmesine de eklendiğini gösteriyor. Big Picture, Valve'ın televizyon ve oyun kumandasıyla kullanım için tasarladığı tam ekran arayüzü. Steam Deck ve SteamOS cihazlarını kullananlar da takvimi bu ana ekrandan açabiliyor.

Takvim Önerileri Neye Göre Seçiyor?

Valve'ın anlattığı sistem, son oynadığınız oyunlardan yola çıkarak oynama süresi profili size benzeyen oyuncuları buluyor ve bu oyuncuların istek listesine eklediği ya da oynadığı oyunlara bakıyor. Hesaplamada ağırlığı en çok oynadığınız oyunlar taşıyor, birkaç dakikalık denemeler önerileri pek etkilemiyor. Valve öneri sistemini her gün yeniden eğitiyor ve takvim 8 haftalık bir dönemi kapsıyor.

Valve takvimde hiçbir oyuna para karşılığı yer satmadığını, listeleri elle seçmediğini ve önerileri her kullanıcı için algoritmayla oluşturduğunu vurguluyor. Şirket önerilerin tek bir türe sıkışmaması için çeşitliliği koruduğunu da ekliyor. Valve'ın verdiği rakamla oyuncular ortalama 24 saatte takvimde 2.000'den fazla farklı oyuna tıklıyor.

Steam Labs Döneminde Neler Eklendi?

Valve'ın sıraladığı değişikliklerin başında geliştiricilerin Erken Erişim'den 1.0 sürümüne geçiş tarihini belirtebilmesi geliyor. Böylece Erken Erişim'den çıkacak oyunlar da takvimde görünüyor. Şirket istek listesi, Erken Erişim ve DLC (indirilebilir içerik) için daha iyi filtreleme ve görüntüleme seçenekleri ekledi, özelliği masaüstü bilgisayar, mobil cihaz ve SteamOS cihazlarda sorunsuz çalışacak biçimde geliştirdi.

Valve'ın 2025'teki ilk tanıtımında anlattığı üzere istek listesindeki oyunlar öneri dışında kalsa da takvimde görünüyor. Aynı tanıtımdaki bilgiyle takvim etikete göre filtrelenebiliyor, "son 1 ay" ile "son 7 gün" görünümleri sunuyor ve hafta sonu çıkan oyunları ertesi pazartesiye yerleştiriyor. Yeni oyunları çıkışlarını beklemeden denemek isteyenler Steam Next Fest'teki ücretsiz demolara 26 Ekim 2026'ya kadar göz atabilir.

Editörün Yorumu

Valve'ın kendi ifadesiyle mağaza ana sayfasının bazı bölümleri popüler oyunlara yaslandığından takvimin oraya taşınmasının küçük stüdyoların oyunlarını ilgili oyuncunun önüne çıkaracağını düşünüyorum. Ama sistem oynama süresine dayandığından platforma yeni katılan ya da az oynayan kullanıcıların önerileri zayıf kalabilir. Bu kullanıcılara istek listelerini doldurmalarını öneririm, çünkü listedeki oyunlar öneri dışında kalsa da takvimde görünüyor.