PUBG Mobile Squid Game Moduna Kavuştu

PUBG Mobile Squid Game moduna sahip oldu. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan battle royale oyunu, yeni mod ile birlikte farklı bir deneyim sunuyor. Ayrıca Çığ Zırh-X kostümünün çıkış tarihi de açıklandı.

PUBG Mobile Squid Game Nasıl Oynanır?

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG Mobile'a "Reaksiyondan Kurtuluş" isimli bir mod geldi. Squid Game dizisindeki mantığa oldukça benzeyen oyun modu, Kırmızı Işık/Yeşil Işık isimli popüler çocuk oyunundan ilham aldı.

Eğlence bölümünden ulaşılabilen Reaksiyondan Kurtuluş modunda oyuncular hayatta kalmaya çalışacak. Yeni oyun modunda, oyuncuların verilen süre dolmadan bitiş çizgisini geçmesi gerekiyor. Oyuncular yalnızca tavşanın arkası dönükken ve müzik çalarken hareket edebilir. Müzik durduğunda ve tavşan izlemeye başladığında bir adım bile atarsanız oyundan elenirsiniz.

Sabırlı olmanın büyük bir öneme sahip olduğu yeni oyun modunda tavşanın hareketlerini öğrenerek maçı kazanabilir. Reaksiyondan Kurtuluş modu, normal battle royale oyunundan çok farklı bir deneyim sunuyor.

Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan battle royale türündeki PUBG Mobile'a 24 Aralık tarihinden itibaren kar efektleriyle donatılan Çığ Zırh-X eklenecek. Bunun yanı sıra yeni sürprizler de oyuna dahil olacak. Başlangıç Adası'nda yer alacak ekstra sürprizler, söz konusu özel kıyafet ile birlikte oyunculara sunulacak.

İlk olarak 2018 yılında Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştiren PUBG Mobile, kısa süre içinde dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. PUBG Corpartion, mobil platformda battle royale oyunu ile büyük bir başarının altına imza attı.

Squid Game Konusu Nedir?

Tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dizinin merkezinde katılımcıların büyük miktarda para kazanması için hayatlarını riske attığı çocuk oyunları yer alıyor. Güney Kore'nin yarışma programlarına olan tutkusundan ilham alan Squid Game, ödül için yarışan 456 kişi ile başladı.

Yarışmacılar, başlangıçta zararsız gibi görünen çocuk oyunları ile karşılaşsa da biraz zaman geçtikten sonra aslında oynadıklarının basit bir oyun olmadığını, insanların canına hayatına olabildiğini anlamaya başlıyor.

Dizide Gong Yoo'nun canlandırdığı yarışma görevlisi, Lee Jung-jae tarafından canlandırılan Seong Gi-hun'a 8 haneli bir telefon numarası veriyor. Seong Gi-hun, borçlarından ötürü hayatını sürdüremediğinden, annesine ve kızına bakamadığından ötürü teklifi kabul ediyor ve bunun ardından yarışmaya 456. yani sonuncu olarak katılım sağlıyor.

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