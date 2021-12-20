Time Dergisi 2021'in En İyi Oyunlarını Açıkladı

Time dergisi, 2021'in en iyi oyunları listesini paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında kısa süre içerisinde büyük bir popülerliğe sahip olan ve pek çok ödüle layık görülen bir oyun yer aldı. Listeye dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

2021'in En İyi Oyunları Neler?

Metroid Dread Inscryption Forza Horizon 5 Chicory: A Colorful Tale HITMAN 3 Returnal Halo Infinite Deathloop Sable It Takes Two

2021 yılının bitmesine sayılı günler kala çeşitli platformlar, yılın enlerini seçmeye başladı. Time dergisi de bu platformların arasına katıldı. Time, bu yılın en başarılı video oyunlarının yer aldığı bir liste paylaştı.

Paylaşılan listenin ilk sırasında Metroid Dread yer aldı. MercurySteam ile Nintendo EPD tarafından geliştirilen yapım, 8 Ekim 2021 tarihinde Nintedo Switch platformuna özel olarak piyasaya sürüldü. Çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen video oyunu, birkaç ödülün sahibi olmuştu.

İkinci sırada Daniel Mullins Games tarafından geliştirilen Inscryption bulunuyor. Yayıncılığını Devolver Digital'in üstlendiği video oyunu, 19 Ekim 2021 tarihinde PC platformuna özel olarak çıkışını gerçekleştirdi. Korku ögesinin yer aldığı kart oyunu, oyuncular tarafından beğenilmişti.

Time dergisinin paylaştığı listenin üçüncü sırasında Forza Horizon 5 yer aldı. Playground Games tarafından geliştirilen yapımda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut. Keyifli bir oynanış sunan video oyunu, yarış türünü seven oyunculara hitap ediyor.

Boyama kitabı dünyasında geçen Chicory: A Colorful Tale, listenin dördüncü sırasında yer almayı başardı. Başarılı müziklere sahip olan yapım, sunduğu farklı deneyim ile ön plana çıkıyor. Keyifli vakit geçirilmesine olanak tanıyan video oyun, 10 Haziran 2021 tarihinde satışa sunuldu.

HITMAN 3, listenin beşinci sırasında bulunuyor. Paylaşılan listenin altıncı sırasında Returnal yer alırken yedinci sırada ise popüler FPS oyunu Halo Infinite konumlandı. Deatloop, listenin sekizinci sırasında yer aldı. Deathloop'u Sable ve It Takes Two isimli yapımlar takip etti.

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