PUBG Mobile ve Jujutsu Kaisen İş Birliği Duyuruldu!

En popüler mobil oyunlardan biri olan PUBG MOBILE, dünyaca ünlü anime serisi JUJUTSU KAISEN ile iş birliğine resmen başladı. İş birliği, serinin ana karakterlerinden oluşan Cosplay Setlerini, Lanetli Ceset düşmanlarını, Lanetli Nesne Sandığı avını, yeni özel ifadeleri ve diğer JUJUTSU KAISEN temalı öğeleri oyuna ekliyor. Bu iş birliği ile PUBG MOBILE oyuncuları 15 Şubat-15 Mart tarihleri arasında bir ay boyunca temalı içeriklere ulaşıp mücadele edebilecek. İşte detaylar!

PUBG Mobile ve Jujutsu Kaisen İş Birliği Neler Sunuyor?

Popüler anime dizisi, lanetli bir parmağı yutarak laneti kendi ruhuna hapseden Yuji Itadori adlı bir lise öğrencisine odaklanıyor. Jujutsu Büyücüleri onu ölüme mahkum ediyor fakat cezanın gerçekleşmesinden önce Yuji Itadori’nin Lanetin kalan parmaklarını bulması ve tüketmesi gerekiyor. PUBG MOBILE ve JUJUTSU KAISEN arasındaki ilk ortaklıkla dizinin hayranları, dünyaca ünlü ve çok sevilen Shōnen serisinden karakterlerin ve sanat eserlerinin oyuna eklendiğini görecek.

Cosplay Setleri aracılığıyla toplanıp savaşta kullanmaları için Yuji Itadori, dizinin diğer öğrencilerinden Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki ve öğretmen Satoru Gojo oyunculara sunuluyor. Oyuncuların yeni özel tema modunda savaşabilmeleri için Erangel veya Livik haritalarında Dereceli Tema Modu'nu seçmesi gerekiyor. Her haritada oyuncular Mühürlü Sukuna Parmakları içeren Lanetli Nesne Kasalarını bulacaklar.

Ödüller ve özel başarılar için tüm parmakların bulunması ve toplanması gerekiyor. Ancak oyundaki bu kasaları bulmak o kadar kolay olmayacak! Bu konuda zorluk yaşayan oyuncular, Döngü sistemindeki ipuçlarını kontrol ederek kasaların yerlerini bulabilirler. Yeni iş birliğiyle Lanetli Cesetler artık Tema Modunda da görülebiliyor. Kullanıldığında Lanetli Ceset Patronunu çağıran Lanetli Ceset Bombası da oyuna eklendi.

Oyuncuların bir “Çorba Parası” kazanmalarına yardımcı olacak malzemeleri kazanmak için onu yenmesi gerekiyor. Lanetli Ceset Bombaları rastgele ortaya çıktıkları için harita boyunca bulunabiliyor. İş birliği boyunca oyuncular, JUJUTSU KAISEN Tema Modu veya normal Klasik Mod maçları oynayarak Keşif İlerlemesi biriktirebilecek. Oyuncular aynı zamanda JUJUTSU KAISEN Tema Modunda daha fazla Keşif İlerlemesi kazanabilecek.

Yeterli Keşif İlerlemesi toplamak, oyuncuların JUJUTSU KAISEN temalı ödüller, geçici özel ifadeler, Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Satoru Gojo için Cosplay setleri ve süsleri, özel silah, araba görünümleri ve mevcut Lanetli Ceset Cathy gibi öğeler kazanmalarını sağlayacak. Bu eşyaları saklamak isteyen oyuncular, iş birliği süresi boyunca onları geçiciden kalıcıya yükseltebilecek.

PUBG MOBILE ve JUJUTSU KAISEN Tema Modu 15 Mart'a kadar Erangel ve Livik haritalarında oynanabilecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.