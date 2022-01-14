PUBG Mobile güncelleme ile kalitesini artıran ücretsiz battle royale oyun. PUBG Mobile 1.8 APK indir ve milyonlarca PUBG Mobile Arcane oyuncusuyla savaş!

Erkan Calp - 37 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

PUBG Mobile Arcane indir, PUBG Mobile 1.8 güncelleme ile gelen yenilikleri içerir. PUBG Mobile APK indir, mobilde en iyi ücretsiz battle royale oyunu oynamak isteyenlerin favori aramalarından. Android telefonunuzda en iyi online hayatta kalma, battle royale oyunu oynamak için hemen PUBG Mobile Arcane APK indirin. PUBG Mobile güncelleme ile yeni özellikler ekleyerek oyuncu sayısını gittikçe artıran harika bir online oyun.

PUBG mobile versiyonu, Tencent Games’in imzasını taşıyor. Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilen PUBG Mobile oyunu, PC sürümünden portlanmasıyla yeni nesil grafikleri mobil cihazlara getiriyor. PUBG Mobile Android telefonlara Google Play'den ücretsiz indirilebilir. Alternatif olarak PUBG Mobile APK indir linki eklenmiştir.

Yeni PUBG New State indirmek için tıklayınız.

PUBG Mobile 1.8 Güncelleme

PUBG Mobile güncelleme 1.8 ile gelen dikkat çekici yenilikler:

Akıbet haritası: PUBG Mobile yeni haritası. Bu yeni klasik mod haritası temelde sevilen Livik’in dönüştürülmüş bir sürümü. Oyucular bu haritada mükemmel, hızlı tempolu ve derecesiz maçların keyfini çıkarıyor. Karakterler bu savaş alanında varsayılan olarak taktiksel gözlüklerle donatılıyor.

Örümcek adam oyun modu: Geliştiricilerin iş birliğini Aralık ayında duyurmasından bu yana hayranlar Örümcek Adam temalı Spider-Man oyun modunun gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu. 12 Ocak’ta Erangel, 15 Ocak’ta Livik’te oynanabilir olacak.

Derecesiz ve dereceli modların ayrılması: Dereceli ve derecesiz modların ayrılması PUBG Mobile 1.8 güncellemesi ile gelen başka önemli değişiklik. Bu, sıradan oyuncuların sıralamada olmayan maçların keyfini çıkarmasını ve arkadaşlarıyla daha az zorlu bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

Yeni malzeme dükkanı ve çağrı mekanizması: Malzeme dükkanı ilginç bir ekleme. Oyuncuların savaş alanında belirli para birimi/jeton topladıktan sonra malzemeler ve diğer öğeleri satın almalarını sağlıyor. Çağrı mekanizması, oyuncuların takım arkadaşlarını çağrı kulesi aracılığıyla canlandırmasına imkan veriyor.

Royale Pass M7: M6 pass sona erdi. RP M7 - Royale Guard, PUBG Mobile’a geliyor. Oyucular 18 Ocak - 17 Şubat tarihleri arasında çeşitli benzersiz ödüller kazanacak.

PUBG Mobile Arcane İndir

PC oyuncularının gözde oyunlarından PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS kısa adıyla PUBG, mobil platformda nihayet indirilmeye açıldı. PUBG mobil versiyonunun geliştiricisi farklı olduğundan oyunun orijinalliğine ilişkin soru işaretleri olabilir ancak oyunun resmi açıklamasından ve de kapak görsellerinden de anlayacağınız üzere Tencent Games oyunun yapımcısıyla birlikte çalışan isim. Dolayısıyla resmi lisanslı bir oyun. Oyuna geçecek olursam; PUBG mobil versiyonu PC’den portlandığından görsel açıdan günümüzdeki mobil oyunların çok ilerisinde, gerçekten konsol kalitesinde grafikler sunuyor. Sadece görseller değil, ses tarafında da kalite söz konusu. Üç boyutlu ses efektleri ve 7.1 kanal surround ses ile yüksek kalitede ses deneyimi yaşatan oyun, oynanış olarak PC’deki ile birebir.

Oyuncular (100 oyuncu) savaş alanına (8x8 km) paraşütle atladıktan sonra keşfe çıkıyor. Oyuncular bireysel hareket edebildiği gibi takım kurup koordineli ilerleyebiliyor. Hayatta kalmayı başaran son oyuncu arenanın kazananı oluyor.

Mobilde konsol kalitesinde; Dudak uçuklatan grafikler ve sesler.

Kişiselleştirilebilir kontroller, eğitim modları ve sesli sohbet. Mobilde kusursuz kontrol, gerçekçi balistik ve silah kontrollerini deneyimleyin.

Erangel, Miramar, Vikendi ve Sanhok'ta en ince detayına kadar düşünülmüş devasa haritalar, gece gündüz döngüsü ve hava değişimi. Şehir sokaklarından buzlarla kaplı tundraya ve sık ormanlara kadar her savaş alanında uzmanlaşın ve kendi stratejinizle kazanın.

100 oyunculu klasik mod, dinamik ağır silah modu, hızlı eğlence modu, 4'e 4 takımlı ölüm maçı veya zombi modu... Tekli, eşli veya 4 oyunculu takımlı modlarda oynayın. Birinci şahıs nişancı veya üçüncü şahıs nişancı modunda oynayabilirsiniz. Her zemine uygun araçlar ve gerçekçi silahlardan oluşan bir cephanelik bulunur.

PUBG Mobile, günlük etkinlik ve mücadelelerin yanı sıra aylık güncellemelerle durmadan gelişiyor. Alınan hile karşıtı önlemler herkesin kurallara göre oynadığı adil ve sorunsuz bir oyun deneyimini garantiliyor.

PUBG Mobile APK İndir

PUBG Mobile APK nasıl indirilir? PUBG Mobile: Arcane Google Play'den indirilebildiği gibi PUBG Mobile sitesi üzerinden APK olarak da indirilebiliyor. PUBG Mobile oyunu için iki ayrı APK dosyası mevcut. 952 boyutundaki PUBG Mobile APK indirirseniz ek bir indirme işlemi yapmadan hemen oynamaya geçebiliyorsunuz. 589 MB boyutundaki PUBG Mobile APK Android telefonunuza uygun en küçük boyutlu sürüm. PUBG Mobile APK son sürüm indirmek için yukarıdaki "PUBG Mobile İndir" butonuna dokunmanız yeterli.

PUBG Mobile İndirme

PUBG Mobile nasıl indirilir ve yüklenir? PUBG Mobile Android'de Google Play ve iOS'te App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulama mağazasına girip arama bölümüne "PUBG Mobile" yazarak PUBG'nin mobil sürümünü telefonunuza indirebilirsiniz. Android için PUBG'nin bir sürümü daha mevcut: PUBG Mobile Lite. PUBG'nin bu sürümü dünya çapında milyonlarca hayranı kendine çeken oyun deneyiminden ödün vermeden daha fazla cihazla uyumlu ve daha az RAM'e sahip cihazlar için optimize edilmiş. PUBG Mobile Lite, 60 oyuncu için yapılmış daha ufak bir haritaya sahip, bu da bilindik PUBG oyun stilini koruyan daha hızlı tempolu bir oyun anlamına geliyor.

PUBG Mobile PC İndirme

PUBG Mobile PC'ye nasıl indirilir ve yüklenir? PUBG PC sistem gereksinimlerini karşılamayan Windows bilgisayar kullanıcılarının yardımına PUBG Mobile veya PUBG Mobile Lite koşuyor. PC'de PUBG Mobile oynamanın en iyi yolu nedir? İster Gameloop (eski adıyla Tencent Gaming Buddy) emülatörü isterseniz de BlueStacks Android emülatörü ile PUBG mobili bilgisayarda oynayabilirsiniz.

PUBG Mobile Emulator

BlueStacks ile indirme: BlueStacks'i PC'nize indirin ve yükleyin. Google Play Store'a erişmek için Google hesabınıza giriş yapın. Sağ üst köşeye PUBG Mobile 1.8: Arcane yazarak arayın. Arama sonuçlarından indirmek için tıklayın. Oynamaya başlamak için ekrandaki PUBG Mobile simgesine tıklayın.

Gameloop ile indirme: Tencent Game Buddy (Gameloop) PUBG Mobile'ı Windows bilgisayarda oynamak için en iyi emülatördür. Tencent tarafından geliştirilen ve resmi olarak desteklenen emülatör ile PUBG Mobile'ı bilgisayarda mouse ve klavye desteğiyle oynayabilirsinz. Düşük sistemli PC'leri de desteklemektedir. PUBG'i emülatörde oynamak için Gameloop'u indirin, PUBG Mobile'ı bulup yükleyin, Play Games bölümüne gelip giriş yapın ve oynamaya başlayın.