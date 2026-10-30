200 MP Kameralı Motorola Signature 27'nin Tanıtım Tarihi Belli Oldu

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Motorola Eylül 2026'da ilk kez gösterdiği yeni amiral gemisinin tanıtımını 5 Kasım 2026'da yapacak. Şirketin Motorola Signature 27 için resmen açıkladığı 200 MP periskop telefoto kamera ve Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcinin yanında, Geekbench'te görülen bir kayıt da performansa dair ilk ipuçlarını veriyor.

Motorola Signature 27 Ne Zaman Tanıtılacak?

Şirket tanıtım gününü 29 Ekim 2026'da küresel X hesabındaki kısa bir duyuruyla verdi. Motorola'nın ABD ve Hindistan sitelerindeki tanıtım sayfaları da telefonun Kasım 2026'da geleceğini yazıyor.

Motorola etkinliğin saatini, tarihin hangi ülkeler için geçerli olduğunu ve telefonun nerede ne zaman satışa çıkacağını paylaşmadı. Eylül 2026'daki ön tanıtımı Qualcomm'un Snapdragon Zirvesi'nde yapan şirket, telefonu 2026 sona ermeden dünya genelinde satışa sunmayı planladığını açıklamıştı.

Motorola Hangi Özellikleri Resmen Açıkladı?

Motorola, Signature 27'yi Qualcomm'un aynı etkinlikte tanıttığı Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemciyle göstermişti. Arka tarafta Sony'nin LYTIA 910 sensörünü kullanan 50 MP ana kamera ile 200 MP periskop telefoto birimi bulunuyor. Bu birimle çalışan üretken yapay zeka destekli Super Zoom Pro özelliği 100 kata kadar yakınlaştırma sunuyor. Sesi Bang & Olufsen ayarlayan telefon Android 17 ile gelecek ve 7 yıl Android sürüm güncellemesi alacak.

Elmas katkılı termal jel ve yeniden tasarlanan buhar odası içeren ArcticMesh soğutma sistemi de şirketin açıkladığı özellikler arasında. Havacılık sınıfı alüminyum ve cam seramikten oluşan gövdenin renk seçenekleri Pantone adlarını taşıyor: örgü desenli Coal Smoke ile fırçalanmış kumaşı andıran Capulet Olive.

Geekbench Kaydı Neler Gösteriyor?

Signature 27'ye ait olduğu belirtilen Geekbench kaydı, tek çekirdek testinde 3313, çok çekirdekli testte 11088 puan gösteriyor. Listede Qualcomm'un SM8975 kodlu 8 çekirdekli işlemcisi, Adreno 850 grafik birimi ve Android 17 görünüyor. Kayıttaki bellek değeri de telefonun 12 GB RAM ile geleceğine işaret ediyor. Aynı işlemci, Ekim 2026'da tanıtılan OnePlus 16'da da bulunuyor. Test satış öncesi yazılımla yapıldığı için satıştaki cihazların sonuçları farklı olabilir.

Motorola ekran, batarya, şarj gücü, ön kamera ve diğer arka kameralar hakkında bilgi vermedi. Su ve toza dayanıklılık sınıfı, ağırlık ve kalınlık da açıklanmadı. Tam teknik özelliklerin tanıtım etkinliğinde netleşmesi bekleniyor.

Signature 27 Ne Kadar Olacak, Türkiye'ye Gelecek mi?

Signature 27'nin resmi fiyatı ve satış tarihleri belli değil. Ocak 2026'da ABD'deki CES teknoloji fuarında tanıtılan ilk Motorola Signature, Snapdragon 8 Gen 5 işlemciyle geliyordu. İlk model İngiltere'de 899,99 sterlinlik fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. Bu da Merkez Bankası'nın 27 Ekim 2026 tarihli sterlin kuruyla 59 bin 794 TL'ye denk geliyor.

Motorola Ekim 2026'da Razr Fold'u Türkiye'de 129.999 TL'ye satışa sundu. Signature 27'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve Türkiye fiyatı belli değil.

Editörün Yorumu

Bana göre Signature 27'yi değerlendirmenin ölçüsü, 200 MP periskop kameranın gerçek çekimlerde ne verdiği olacak. Üretken yapay zekayla yapılan uzak yakınlaştırmalar fotoğrafta aslında olmayan ayrıntılar ekleyebildiği için 100 katlık rakam tek başına bir ölçüt sayılmaz. Buna karşın 7 yıllık güncelleme sözü, telefonu uzun süre kullanmayı düşünenler için güçlü bir neden. Bu telefonu bekleyenlere, batarya ve şarj değerleri açıklanmadan karar vermemelerini öneririm.