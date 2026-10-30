Türkçe Destekli Zombi Oyunu Çok Ucuzladı! Fırsatı Kaçırmayın
Dying Light yüzde 90 oranında indirime girdi. Peki, çok sevilen zombi oyunu kaç TL'ye düştü? İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanyanın detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- Steam'de Dying Light'ın Essentials sürümü yüzde 90 indirimle birlikte 18 dolar (899 TL) yerine 1.80 dolar (89 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.
- Kampanya, 9 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.
- Dying Light, zombi oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor.
Hayatta kalma ve korku türlerini seven oyuncuların kaçırmaması gereken bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Dying Light indirime girdi. Böylece başarılı oynanış sistemine sahip zombi oyunu çok ucuzladı. Peki, Techland tarafından geliştirilen Dying Light kaç TL'ye satılıyor?
Dying Light'ın Fiyatı Ne Kadar Oldu?
Steam'de Dying Light'ın Essentials sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi zombi oyunları arasında yer alan Dying Light'ın Essentials sürümü, kampanya kapsamında 18 dolar (899 TL) yerine 1.80 dolar (89 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya, 9 Kasım 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kampanyadan yararlanabilirsiniz.
Dying Light'ın Essentials sürümünde oyunun yanı sıra The Bozak Horde DLC'si, Cuisine & Cargo DLC'si, Ultimate Survivor Paketi, 5. Yıl Dönümü Paketi, 10. Yıl Dönümü Paketi, Harran Ranger Paketi, Gun Psycho Paketi, Volatile Hunter Paketi, Retrowave Paketi ve Shu Warrior Paketi yer alıyor. Bu sürümde oyunun yanı sıra Cuisine & Cargo DLC'si, The Following DLC'si, Ultimate Survivor paketi, Crash Test Skin paketi ve The Bozak Horde DLC'si dahil olmak üzere çok sayıda indirilebilir içerik bulunuyor.
Dying Light'ın Definitive 10th Anniversary sürümü yüzde 80 oranında indirime girdi. Bu sürümde oyunun yanı sıra Cuisine & Cargo DLC'si, The Following DLC'si, Ultimate Survivor paketi, Crash Test Skin paketi ve The Bozak Horde DLC'si dahil olmak üzere çok sayıda indirilebilir içerik bulunuyor.
Dying Light'ın Fragmanı
Dying Light Nasıl Bir Oyun?
Zombi salgını nedeniyle karantina altına alınmış bir şehirde geçen Dying Light, aksiyon ve hayatta kalma ögelerini bir arada sunuyor. Parkur mekaniğine sahip olan oyunda bu sayede özgürce dolaşabiliyor, binalara tırmanabiliyor ve çatılardan atlayabiliyoruz. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan yapımda silahları geliştirebiliyoruz. Ayrıca çeşitli tuzaklar ve sağlık kitleri üretebiliyoruz.
Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi PvP ve çevrim içi eşli modlar da bulunuyor. Bu modlar sayesinde oyunu diğer oyuncularla birlikte oynayabiliyoruz. 87 Metacritic puanına sahip oyunun Steam'deki en son incelemeleri "son derece olumlu" durumda.
Dying Light'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 8.1 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-2500 3.3 GHz / AMD FX-8320 3.5 GHz
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6870
- DirectX: Sürüm 11
Dying Light'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 8.1 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-4670K 3.4 GHz / AMD FX-8350 4.0 GHz
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 290
- DirectX: Sürüm 11
Dying Light Kaç GB?
Dying Light'ın bilgisayara yüklenebilmesi için en az 40 GB depolama alanı gerekiyor. Depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa ister Windows'un program kaldırma özelliğini ister program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, bilgisayarda kapsamlı temizlik yapıyor.
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Editörün Yorumu
Başarılı oynanış sistemine sahip olan Dying Light'ın en iyi zombi oyunlarından biri olduğunu düşünüyorum. Özellikle parkur mekaniği ve gece gündüz döngüsü, oyunda uzun süre keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. Ayrıca oyunun arkadaşlarla birlikte oynandığında çok daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum.