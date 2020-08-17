Günlerce Aralıksız PUBG Oynayan Genç, Öldü

Özellikle gençler arasında oyun bağımlılığı vakalarında artış var. Hindistan’da 16 yaşında bir genç birkaç büyün boyunca sürekli olarak PUBG oynadı. Oyuna daldığından öğünleri kaçıran hatta su bile içmeyen gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

IndiaTV tarafından yayınlanan raporda, Andhra Pradesh’te ikamet eden gencin yiyecek ve su almadığı için ciddi dehidrasyon yaşadığı belirtildi. Durumu fark eden aile genci Eluru şehrinde özel bir hastaneye götürdü. Şiddetli ishal olan genç cerrahi operasyon geçirmek zorunda kaldı, ancak ameliyatı başarılı geçmedi.

PUBG Oynayarak Ölen İlk Genç Değil!

PUBG veya PlayerUnknown’s Battlegrounds, dünya genelinde en popüler Battle Royale oyunlardan biri. Oyun akıllı telefonlar, Xbox oyun konsolu ve Windows PC platformlarında mevcut. Dikkat edilmediği taktirde diğer oyunlar gibi bağımlılık yapabiliyor. Bağımlılık genç oyuncular arasında yaygın. Hindistan’da bu yılın Ocak ayında PUBG bağlantılı bağımlılık ölümü vakası kaydedildi. Uzun süreli PUBG mobil oyunu oynaması nedeniyle beyin felci geçirdikten sonra ölen Memane adlı 25 yaşındaki bir gençten bahsediyoruz. Oyunu oynarken sağ kol ve bacağını hareket ettiremediğini fark eden gence hastane intraserebral hemoraji teşhisi koyuldu. Genç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Çin'de Online Oyunlara Önlemler

Çin’de oyun bağımlılığı ve buna bağlı sağlık sorunları nedeniyle hükümet kurumu özellikle online oyunlar için çeşitli kısıtlamalar getirdi. Yüz tanıma, reşit olmayan oyuncuları tespit etmek için gerçek ad doğrulama ve oyun süresi kısıtlamaları gibi önlemler uygulamaya koyuldu. Olayların devam etmesi durumunda uygulama Hindistan’a da gelebilir.