PUBG İndir

PUBG, Windows bilgisayara ve mobile indirip oynayabileceğiniz battle royale oyunu. Sürekli güncellemelerle hem mobil hem de PC'de oyuncu sayısını artıran PUBG'de herkesin tek bir amacı var: Hayatta kalmak! Windows platformunda PUBG PC (indir), mobil platformda PUBG Mobile (indir) olarak yer edinen oyun, 2020 sonlarına doğru 9. sezona ulaştı ve 9.1 güncellemesini aldı. Battle royale savaşa katılmak için hemen PUBG oyununu indirin. Bilgisayarınızın sistem gereksinimleri iyi değil mi? Kasmadan, donmadan PUBG oynama keyfini PUBG Lite PC / PUBG Mobile (APK) / PUBG Mobile Lite ile sürebilirsiniz.

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS ya da kısa adıyla PUBG, oyunculara unutulmaz anlar yaşama imkanı veren bir online hayatta kalma oyunu olarak tanımlanabilir. Hemen PUBG indirin ve PUBG oynayan milyarlarca oyuncu arasına katılın!

Bilgisayarlarınız üzerine oynayabileceğiniz TPS türünde bir aksiyon oyunu olan PUBG, oyunculara Açlık Oyunları filmlerine benzeyen bir senaryo sunuyor. Post apokaliptik bir dünyada geçen oyunda terk edilmiş yerler ve çökmüş bir medeniyet bizi bekliyor. Bu dünyadaki savaş alanlarında ise her oyuncu hayatta kalabilmek için 8 kilometre kare büyüklüğündeki geniş bir açık savaş alanında diğer oyuncularla çarpışmak zorunda kalıyor ve arenanın tek galibi olmak için mücadele ediyor.

PUBG Nasıl Oynanır?

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'da savaş arenasına adım atan her oyuncu hayatta kalma mücadelesine eşit şartlarda başlıyor. Oyuncular silahları veya ekipmanları bulmak için haritayı keşfetmek zorunda. Belli noktalara bırakılan silah ve ekipomanları topladıktan sonra diğer oyuncuların yerini keşfetmeli ve onları teker teker temizlemelisiniz. Sınırlı silah ve ekipman demek, bu kaynaklar üzerinde kontrol sağlamak için de savaşmak demek. Oyuncular bir yandan da zamana karşı yarışıyorlar; çünkü savaş alanı giderek daralıyor ve savaş alanında kalan oyuncuların canı yavaş yavaş azalıyor.

PUBG, tüm oyun modlarında farklı büyüklük ve özellikte dört harita sunuyor: Erangel (8 x 8 km), Miramar (8 x 8 km, Sanhok (4 x 4 km) ve Vikendi (6 x 6 km). Erangel Loot Haritası, en büyük savaş alanlarından biri. Bu haritaya giriyorsanız ölümcül savaşa hazırlıklı olun! Haritanın bir özelliği oyunculara ekipman sağlayacak çok sayıda alanı barındırması. Sosnovka Askeri Üssü, Pochinki, Yasnaya Polyana, Novorepnoye, Hastane ve Georgopol... bu yerler her zaman birbirini öldürmek isteyen oyuncuların yoğun olarak bulunduğu yerler. Sanhok ve Vikendy, PUBG Loot deposu. Bu iki yer çok küçük; bu nedenle stok yerlerinin yoğunluğu fazla, birbirlerine yakınlar. Sanhok'taki en iyi yerler Bootcamp, Pai Nan, Paradise Resort, Ruins, Docks vs. Vikendy haritasında önerilen yerler arasında; Podvosko, Dobro, Mesto, Movatra, Goroka, Villa, Castle var. Miramar haritasının özelliği geniş bir alana sahip olması ve yerlerin uzak olması. Belli bir yere kayıp vermeden ulaşmak için zamanlamayı gerçekten çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Ancak PUBG loot yerlerine girmeden öncee yoğun mücadelelere hazırlıklı olun. Ödülünüzü Los Leones, Prison, Pecado, San Martin, Hacienda del Patron ve Campo Militar'da bir sürü silah ve zırh elde ederek alacaksınız. Tabii ki PUBG'daki tüm loot yerleri bunlar değil. PUBG 9.1 güncellemesi ile yeni bir 3 x 3 harita eklendi: Paramo. Güney Amerika'nın dağlık bölgelerindeki bulutların arasında, gizlenmiş, kadim sırlara sahip kadim bir ülke Paramo. Paramo'da karşılaşacağınız tehlikeler çok fazla. Dağlık bölgelere yalnızca yardım paketi dağıtma görevini de yerine getiren helikopterlerle ulaşabiliyorsunuz.

PUBG Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

PUBG PC, Steam oyun mağazası üzerinden indirilmeye açıldı. PUBG bilgisayarda oynamak için öncelikle Steam programını yüklemeniz gerekiyor. Steam'i yükledikten sonra hesabınıza giriş yapın. Sol üst köşedeki Mağaza bölümüne gidin ve PUBG aramasını yapın. Sepete Ekle ile devam edin. PUBG oyununu satın aldıktan sonra Kur (Yükle) butonuna tıklayın. İleri butonuna tıklayın. Bu noktada oyunu yükleme sonrasında kolayca bulmak için "Masaüstü kısayolu oluştur ve başlat menüsü kısayolu oluştur kutucuklarının işaretli olduğundan emin olun. Sözleşmeyi kabul ettikten sonra oyunun yüklenmesi başlayacaktır. Yükleme bittiğinde oyun için gerekli veriler indirilmeye başlayacaktır. İnternet bağlantı hızınıza göre oyunun inmesi 1 saatten uzun sürebilir. İndikten sonra oyunu oynayabilirsiniz.

PUBG, Steam'de ücretli olduğundan (sadece oyun 87 TL) bazı oyuncular PUBG Lite PC sürümü oynamayı tercih ediyor. PUBG Lite hem ücretsiz hem de düşük sistem gereksinimlerine sahip bilgisayarlarda bile PUBG oynama keyfi yaşatıyor. PUBG Lite2da da hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. En fazla 100 oyuncu ile oynuyorsunuz. Silah, araç ve malzeme topluyor, hayatta kalan son kişi olmak için mücadele veriyorsunuz. PUBG bilgisayarda bedava (ücretsiz) oynamanın diğer bir yolu da PUBG Mobile veya PUBG Mobile Lite'ı PC'ye yüklemek. Tencent Gaming Buddy (GameLoop) gibi Android emülatörleri kullanarak, ücretsiz PUBG Mobile oyunları klavye ve fare desteğiyle bilgisayarda oynayabiliyorsunuz.

PUBG Sistem Gereksinimleri PC

Peki, PUBG oynamak için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir? PUBG için minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i5-4430 / AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB

DirectX: 11.0

Ağ: Genişbant Ağ Bağlantısı

Depolama: 30 GB boş alan

Bu donanıma sahip bir bilgisayarda PUBG'yi en düşük ayarlarda oynarsınız, oyun deneyimi için en iyi ayarlar değildir. PUBG için tavsiye edilen sistem gereksinimleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB

DirectX: 11.0

Ağ: Genişbant Ağ Bağlantısı

Depolama: 30 GB boş alan

144 fps'de, rekabetçi oyun deneyimi için tavsiye edilen sistem gereksinimleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i9-9900K 3.6GHz, 32GB / AMD Ryzen 7 3800X

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 2060 Super / AMD Radeon RX 5700

DirectX: 11.0

Ağ: Genişbant Ağ Bağlantısı

Depolama: 30 GB boş alan

Yüksek fps'de ve oyun monitörü olarak geçen yüksek yenileme hızına sahip monitörlerde en iyi performans için bu sistem gereksinimleri tavsiye edilir.