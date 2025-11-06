PUBG Oyuncularını PlayStation 5'te Kötü Sürprizler Bekliyor

Bildiğiniz gibi PUBG, daha önceden yapılan duyuru ile PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerine önümüzdeki hafta itibarıyla veda edecek. Yani Battle Royale oyununa sadece mevcut nesil sistemler üzerinden erişilebilecek. Bu da daha gelişmiş bir deneyimin bizi bekliyor olduğu anlamına geliyor. Ancak PlayStation 5 kullanıcıları için tat kaçıracak bazı gelişmeler söz konusu. Bunlardan ilki azami çözünürlük ve diğeri de kupalar ile ilgili olacak. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

PlayStation 5 Sahibi PUBG Oyuncuları Tam 4K Keyfi Yaşayamayacak

Geliştirici stüdyo tarafından verilen bilgilere bakılırsa, Sony konsolundaki azami çözünürlük 1440p olacak. Rakibi Xbox Series X ise 2160p ile tam bir 4K çözünürlük desteğine sahip olacak iken Series S için de bu değer 1080p. Performans anlamında ise her üç platformda da 60 FPS akıcılığında oynanabilmesi mümkün olacak. İşin ilginç yanı, aradaki bu çözünürlük farkı, sadece PlayStation 5 Pro ile kapatılabilecek.

PUBG'de PlayStation 4 Kupaları PlayStation 5'e Aktarılamayacak

Ancak PlayStation kullanıcılarının tek dertleri bu olmayacak. PlayStaton 4 kupalarının PlayStation 5 tarafına aktarılamaması dolayısı ile aynı kupalar için yeniden çaba sarf etmek gerekecek. Elbette bu durum oyunu seven kimi oyuncular için gerçekten bir dert sayılmayabilecek olsa bile, her oyuncu sıfırdan başlamayı kabul etmeyebilir.

Geliştirici stüdyo, kupa aktarımı sorunu için gerekçe olarak, veri karmaşıklığı nedeniyle kupa transferinin teknik olarak gerçekleştirilememesini gösteriyor. Diğer yandan Xbox One versiyonundaki başarımların Xbox Series tarafına sorunsuz bir şekilde aktarılabildiğini söyleyelim. Yani sorun sadece PlayStation 4 ve PlayStation 5 arasında gerçekleşiyor.

Son olarak, PlayStation 5 kullanıcıları için gündeme gelen bu iki sorunun ardından, PlayStation Plus abonelerine özel bir piksel sanat paraşüt kozmetik eşyasının ücretsiz olarak sunulacağı belirtiliyor. Game Pass aboneleri için bu veya buna benzer bir kozmetik eşyanın sunulmayacağı söylenmiş.