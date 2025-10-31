PUBG'nin Yaratıcısından Yeni Oyun Geliyor! Tarih Açıklandı (Video)

Krafton'dan ayrılarak kendi stüdyosunu kuran Brendan Greene, Prologue: Go Wayback isimli yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Hayatta kalma türündeki Prologue: Go Wayback'in çıkış tarihi açıklandı. Ayrıca oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri belli oldu. Peki, PUBG yaratıcısının yeni oyunu ne zaman sunacak?

Prologue: Go Wayback Çıkış Tarihi

En iyi hayatta kalma oyunları arasına katılmaya hazırlanan Prologue: Go Wayback, 20 Kasım 2025 tarihinde erken erişime açılacak. Oyun şu anda Steam ve Epic Games mağazaları üzerinden istek listesine eklenebiliyor. Bu işlem için oyunun sayfasını ziyaret etmeniz ve ardından "İstek Listesine Ekle" butonuna tıklamanız yeterlidir.

Prologue: Go Wayback Fragmanı

Prologue: Go Wayback Nasıl Bir Oyun?

PLAYERUNKNOWN Productions tarafından geliştirilen hayatta kalma oyunu, makine öğrenimi arazi oluşturma teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, oyuna her başladığımızda 64 kilometrekare büyüklüğünde yeni bir dünya oluşturacak. Bu sayede oyunculara her seferinde benzersiz bir hayatta kalma ve keşif deneyimi sunulacak.

Kuleye ulaşmaya çalışacağımız oyunda dinamik hava durumu ve gün döngüsü kararlarımızı şekillendirecek. Yağmur, fırtına ve kar fırtınası gibi olaylarla mücadele ederken aynı zamanda yiyecek ve içilebilir su kaynakları aramamız ve yolumuzu bulmamız gerekecek. Yolumuzu bulmak için haritayı ve pusulayı kullanabileceğiz.

Prologue: Go Wayback Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 8600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070

DirectX: Sürüm 12

Prologue: Go Wayback'in yüklenebilmesi için depolama alanında en az 10 GB kullanılabilir alan gerekecek. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Prologue: Go Wayback Önerilen Sistem Gereksinimleri