PUBG'nin Yapımcısı Krafton 2024'te Gelir Rekoru Kırdı!

PUBG gibi birçok popüler oyunu bünyesinde barındıran Krafton, 2024 yılının ilk yarısı için mali raporlarını yayınladı. Açıklanan mali raporlara göre, şirketin rekor bir büyüme yaşadığı ortaya çıktı. Peki şirket ne kadar kazandı? İşte ayrıntılar…

Krafton, PUBG Başarısıyla 2024'te de Rekor Kırıyor!

Şirketin yayınladığı mali raporlara göre, Ocak-Haziran 2024 döneminde toplam 1 milyar 816 milyon dolar gelir elde eden Krafton, bu rakamla bir önceki döneme kıyasla %48,3'lük bir büyüme gösterdi. İşletme kârı ise %55 artışla 468 milyon 442 bin dolara ulaştı.

Harita güncellemeleri, Lamborghini gibi prestijli markalarla yapılan iş birlikleri ve ücretli abonelik sistemindeki yenilikler, oyunun aylık aktif kullanıcı sayısını %40 artırarak oyuncuların ilgisini yeniden canlandırdı. Özellikle ödeme yapan kullanıcı sayısının iki katına çıkması, oyunun gelirlerine önemli bir katkı sağladı.

Krafton CEO'su yaptığı açıklamada, "PUBG'nin başarısı, ekibimizin özverili çalışmasının bir sonucu. Oyuncularımızın desteği ve yenilikçi yaklaşımımız sayesinde bu büyük başarıyı yakaladık. Gelecekte de oyuncularımıza daha iyi deneyimler sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Krafton, PUBG'nin yanı sıra 11 farklı oyuna yatırım yaparak oyun portföyünü genişletmeye devam ediyor. Şirketin bu çeşitlilik stratejisi, gelecekteki büyüme hedefleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.