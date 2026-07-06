Samsung'da Yüzler Gülüyor: 40 Yıllık Kâr Bir Yılda Gelecek!

Bakır ve bellek maliyetlerindeki artış Samsung'a yaramış gibi görünüyor. Zira Güney Koreli markanın Cihaz Çözümleri Bölümü Başkanı Kim Yong-kwan kısa süre önce şirket içinde bir toplantı düzenledi. Yönetici toplantıda firmanın 2026'da elde edeceği kârın beklentileri fazlasıyla karşılayacağını söyledi. İşte merak edilen detaylar!

Samsung 2026'da Ne Kadar Kâr Elde Edecek?

Analistlere göre Samsung'un yıllık faaliyet kârı yaklaşık 300 trilyon won yani 200 milyar dolar seviyesinde olacak. Bu rakam markanın yarı iletken sektöründe geçirdiği 40 yılın toplam kârından daha yüksek diyebiliriz. Sadece bunlarla da sınırlı değil. Şirketin 2026 yılının ikinci çeyreği için 55.1 milyar dolar faaliyet kârı açıklaması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere yarı iletken denince akla ilk gelen şirketlerden NVIDIA ilk çeyrekte 53.54 milyarlık bir kâr açıklamıştı. Eğer Güney Koreli marka ikinci çeyrekte bu seviyede bir kâr elde ederse dünyanın en kârlı işletmesi unvanını alabilir.

Samsung'un Yıllara Göre Elde Ettiği Kâr Ne Durumda?

Dönem Yaklaşık Ortalama Yıllık Faaliyet Kârı Güncel Kurla TL Karşılığı 2000-2009 6 - 8 trilyon won 183,36 milyar TL – 244,48 milyar TL 2010-2019 30 - 35 trilyon won 916,80 milyar TL – 1,07 trilyon TL 2020-2024 34 trilyon won 1,04 trilyon TL 2025 70 trilyon won 2,14 trilyon TL 2026 (tahmini, tüm şirket) 300 trilyon won 9,17 trilyon TL

Samsung'un Bu Devasa Kârının Arkasındaki Asıl Neden Ne?

Samsung'un bu kârının arkasındaki neden hepimizin bildiği üzere bellek maliyetlerindeki artış. Şirketin bu kapsamda standart DRAM fiyatlarını 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 90 oranında artırdığı söyleniyor. İkinci çeyrekte ise yüzde 50 ile 60 arasında yeni bir zam uygulandığını belirtelim. Hatta markanın üçüncü çeyrek için de fiyatları yüzde 20 oranında artırmak üzere görüşmelerini sürdürdüğü ifade ediliyor.

Bellek fiyatlarındaki artış yapay zeka yatırımlarının yarattığı stok sıkıntısından kaynaklanıyor. Yeni üretim tesislerinin tam kapasiteye ulaşması uzun yıllar alacağı için sektördeki yüksek fiyatların bir süre daha devam etmesi söz konusu.

Editörün Yorumu

Samsung'un 2026 yılında yapacağı bu kâr dudaklarımı uçuklattı diyebilirim. Zaten içerikte de bahsettiğimiz üzere Güney Koreli markanın 300 trilyon won yani 200 milyar dolarlık kârı yarı iletken sektöründe geçirdiği 40 yılın toplam kârından bile daha yüksek olacak. Tabii bu durum bazı üreticilerin yüzünü güldürse de bizim gibi tüketiciler bu fiyatlardan muzdarip olacağız gibi görünüyor. En basitinden satın aldığımız telefonların bile fiyatlarında ciddi artışlar yaşanacak. Her ne kadar bellek stok sıkıntısını çözmek için bazı girişimler olsa da bunları tam anlamıyla sonuç vermesi yıllar alacak diye düşünüyorum.