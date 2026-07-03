Samsung'un Şimdiye Kadarki En Güçlü Akıllı Saati Yolda! Fiyatı Sızdı

Samsung'un bir süredir yeni akıllı saatler üzerinde çalıştığı biliniyor. Çok yakın bir zamanda gerçekleşmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğine tanıtılacak olan bu modellerden biri olan Galaxy Watch Ultra 2, özellikle işlemcisi ile dikkatleri doğrudan üzerinde toplayacak. Peki, bu güçlü cihazın fiyatı ne kadar olacak? Yeni bir sızıntı sayesinde bu soru işareti de ortadan kalktı.

Galaxy Watch Ultra 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung, Galaxy Watch Ultra 2'yi bir önceki modele göre biraz daha yüksek fiyata (50 euro artış) sunacak. Ortaya çıkan bilgilere göre bu modelin fiyatı 749 euro olacak. Bu da güncel kurla 40 bin 170 TL'ye denk geliyor. Hatırlatmak gerekirse Galaxy Watch Ultra, Türkiye'de 43 bin 999 TL fiyatıyla sunulmuştu. Yurt dışı fiyatındaki artış miktarını ve ek maliyetleri göz önüne alırsak yeni modelin Türkiye fiyatının 47 bin TL civarında olabileceğini söylemek mümkün.

Galaxy Watch Ultra 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un Galaxy Watch Ultra 2 modelini 22 Temmuz 2026 tarihinde tanıtması bekleniyor. Bilmeyenler için bu tarihte Galaxy Unpacked etkinliğinin düzenlenmesi planlanıyor. Söz konusu akıllı saatin yanı sıra Galaxy Watch 9 modelleri de dahil olmak üzere birçok ürün göreceğiz.

Galaxy Watch Ultra 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon Wear Elite

Snapdragon Wear Elite Suya Dayanıklılık: 10 ATM

10 ATM Ekran Koruma Teknolojisi: Safir kristal koruma

Galaxy Watch Ultra 2'de Hangi İşlemci Olacak?

Galaxy Watch Ultra 2'nin tasarım tarafında çok büyük bir değişiklik görmeyeceğiz. Büyük ölçüde ilk modele benzeyecek. Asıl fark, (AOD kapalı) 80 saate kadar pil ömrü sunan Galaxy Watch Ultra'dan daha uzun pil ömrü sunmasını mümkün kılacak büyük batarya ile güçlü işlemcisinde görülecek. Cihaz, gücünü Snapdragon Wear Elite işlemcisinden alacak. Qualcomm, bu işlemciyi 2026'nın başlarında tanıttı.

Giyilebilir cihazlara özel olarak geliştirilen bu işlemci, yapay zeka odaklı. Öyle ki 12 TOPS (Saniyede Trilyon İşlem) gücüne sahip. 2 milyar parametrelik modelleri destekleyen özel Hexagon NPU içeriyor. Bu, Samsung'un yeni akıllı saat modelinde ölçüm ve analizleri çok hızlı ve isabetli şekilde gerçekleştirebileceği anlamına geliyor. Sağlık konusunda pek çok akıllı saatten çok daha iyi sonuçlar ortaya koyabilir.

Galaxy Watch Ultra 2, Suya Dayanıklı Olacak mı?

Cihaz, 10 ATM su direncine sahip olacak. Hatırlarsanız Galaxy Watch Ultra da 10 ATM suya dayanıklı model olarak piyasaya sürülmüştü. Ayrıca sudan arındırmayı kolaylaştıran özel kordon da sunulmuştu. Bu modelde de büyük bir olasılıkla benzer özellikler göreceğiz. Ayrıca çok düşük sıcaklık koşullarında (Watch Ultra eksi 20 dereceye kadar çalışma sıcaklığına sahipti) dahi sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edebilir.

Galaxy Watch Ultra 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung'un Galaxy Watch Ultra modeli şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak yeni akıllı saat modelinin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşmasının çok yüksek bir ihtimal olduğunu söylemek mümkün. Ama konu ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadı. O yüzden planlarda değişikliğe gidilebileceğini unutmayın.

Editörün Yorumu

Galaxy Watch Ultra 2'de bulunan işlemci, yüksek performans gerektiren işlemler için geliştirildi. O yüzden teknoloji devinin bu akıllı saatte büyük yenilikler sunacağını düşünüyorum. Sağlık tarafında oldukça geniş bir özellik yelpazesi sunabilir. Bu arada Watch Ultra'dan hareketle ben bu modelde de Samsung'un acil yardım konusuna çok eğileceğini düşünüyorum. Özellikle 86 desibellik oldukça güçlü bir ses çıkaran yardım sireni yer alabilir. Sunduğu ilgi çekici özelliklerin sayısını yüksek, fiyatı düşük tutarsa Türkiye'de epey ilgi görebilir.