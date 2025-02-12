En Ucuz Telefonu Bile Oyun Canavarına Çevirecek Snapdragon 6 Gen 4 Ortaya Çıktı

Qualcomm, Snapdragon 8 Elite ile mobil işlemci pazarında fırtınalar estirirken, bir yandan da ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor. Son olarak şirketin Snapdragon 6 Gen 3'ün tanıtılmasının üzerinden henüz altı ay geçmeden, Snapdragon 6 Gen 4 adında yeni bir işlemciyi piyasaya sürmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Peki, Snapdragon 6 Gen 4'ün özellikleri neler ve nasıl bir performans sunacak? İşte detaylar!

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 Özellikeri

Uygun fiyatlı telefonlarda karşımıza çıkması beklenen Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 4'ü TSMC’nin 4 nanometre (nm) üretim süreciyle üretilecek. Bu sayede çok daha verimli ve güç tüketimi düşük bir işlemci olacak. . İşlemcinin CPU yapısı ise şu şekilde olacak:

1 adet 2.3 GHz hızında Cortex-A720 çekirdek

3 adet 2.2 GHz hızında Cortex-A720 çekirdek

4 adet 1.8 GHz hızında Cortex-A520 çekirdek

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Qualcomm, Snapdragon 6 Gen 3'ü çok değil geçtiğimiz Eylül ayının başında duyurdu. Aradan sadece altı ay geçmiş olmasına rağmen yeni versiyon 6 Gen 4 dikkate değer bir performans artışı sunacak. Yeni işlemci selefine kıyasla %11 CPU performansı ve %29 GPU performansı sunacak.

İşlemci bir telefonun fiyatını etkileyen en önemli unsurlardan biri. Bu nedenle Qualcomm'un benzer fiyatlarda bu kadar sürede bu kadar yüksek performans artışı sağlaması kullanıcıları sevindirecek. Üstelik mobil oyunları seviyor ama bütçenizi düşünerek bir oyun telefonu almıyorsanız, Snapdragon 6 Gen 4 kullanan telefonlar size GPU performansından fazlasını sunacak.

Game Super Resolution, Adreno Frame Motion Engine ve Adreno HDR Fast Blend gibi oyun performansını etkileyen özellikler yine bu yeni nesil yonga setinde yer alacak. Böylelikle kullanıcılar daha akıcı oyun deneyimine sahip olacak. Bağlantı seçenekleri arasında ise Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 gibi güncel teknolojiler yer alacak.

Qualcomm, Snapdragon 6 Gen 4 için henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da sızıntılar işlemcinin çıkış tarihinin "çok yakın" olduğunu gösteriyor. Sessiz sedasız duyurulması beklenen 6 Gen 4'ün özellikle uygun fiyatlı telefonların gözdesi olması ve MediaTek ile rekabette şirketin elini güçlendirmesi bekleniyor.