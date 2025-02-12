Ucuz Samsung Telefon iPhone 16'yı Gölgede Bırakacak Özellik ile Geliyor

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yılın ağustos ayında Galaxy A06 modelinin 4G sürümünü piyasaya sürmüştü. Aralık ayında ise telefonun 5G sürümü ortaya çıkmıştı. Yaşanan yeni gelişme ile birlikte Galaxy A06 5G'nin tüm özellikleri belli oldu.

Samsung Galaxy A06 5G Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy A06 5G, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. 64 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketine sahip iPhone 16 modelinde ise 60Hz yenileme hızı bulunuyor.

191 gram ağırlığındaki telefon 163,3 x 77,3 x 8,0 mm boyutlarında olacak. 5G ve Wi-Fi 5 desteği ile birlikte gelecek cihazın yan tarafında parmak izi okuyucusu yer alacak. Gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alacak telefon 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak.

Depolama tarafında 64 GB ve 128 GB seçenekleri bulunacak. Telefonun microSD desteğine sahip olacağını da belirtelim. Andro'd 15 tabanli One UI 7.0 ile birlikte gelecek telefon 4 işletim sistemi sürümüne sahip olacak. Böylece cihaz yıllarda güncelliğini koruyacak. Telefon ayrıca 4 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama destekli ana kamera ve 2 megpaiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Galaxy A06 5G modeli IP54 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak.