Qualcomm, Samsung ve Google Ortaklığında Yeni Bir Sanal Gerçeklik Gözlüğü Geliştiriyor!

Mobil işlemci dünyasının önde gelen isimlerinden Qualcomm ilginç bir duyuruda bulundu. Şirket, Samsung ve Google ile birlikte akıllı telefonlarla uyumlu çalışacak yeni bir sanal gerçeklik gözlüğü geliştirdiklerini açıkladı. Detaylar haberde.

Qualcomm'un Yeni Sanal Gerçeklik Gözlüğü Akıllı Telefonlara Bağlı Olarak Çalışacak!

Qualcomm, Samsung ve Google karma gerçeklik AR ve VR teknolojisine dayanan yeni bir akıllı gözlük modeli üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, yaptığı açıklamada yeni sanal gerçeklik gözlüğünün bir akıllı telefon ile bağlantılı olarak çalışacağını belirtti. CEO ayrıca, yeni gözlük için Snapdragon AR2 isimli yeni bir işlemci geliştirdiklerini söyledi.

Yaptığı açıklamada, "Bu ortaklıktan beklediğim, herkesin telefonlarıyla birlikte kullanabilecekleri bir gözlük satın almaları," ifadelerini kullanan Amon, Qualcomm adına yeni ürün ve yeni deneyimler vurgusu yaptı. CEO yeni gözlüğün özellikleri hakkında Meta'nın Ray-Ban modellerini örnek göstererek, bu gözlüklerin bir akıllı telefona kablosuz olarak bağlandığını ve içinde bir kamera bulunduğunu işaret etti. Yeni sanal gerçeklik cihazı ile ilgili olarak bildiklerimiz şimdilik bu kadar.

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