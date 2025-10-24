Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Qualcomm orta seviye akıllı telefonlara güç verecek yeni işlemcisi Snapdragon 6s Gen 4'ü tanıttı. Konuya hakim olanların veya Gen ifadesine dikkat edenlerin de anlayabileceği üzere Qualcomm, Snapdragon 6s işlemcisini her yıl yenileyerek karşımıaz çıkıyor.

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 Özellikleri

İşlemcisinin yeni 4. nesil versiyonu 3. nesile kıyasla daha iyi bir CPU ve GPU performansına ek olarak FHD+ 144Hz ekranlara, mmWave ve 6 GHz altı 5G ve Wi-Fi 6E bağlantılarına destek gibi birkaç yükseltme sunuyor.

Snapdragon 6s Gen 4 (SM6435-AA), Samsung'un 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilirken yüzde 36 daha iyi CPU ve yüzde 59 daha hızlı GPU performansı iddiası ile karşımıza çıkıyor. İşlemci içerisinde 2.4 GHz'e çıkabilen 4 adet yüksek performans ve 1.8 GHz'e ulaşabilen 4 adet verimlilik çekirdeği bulunuyor.

GPU, HDR oyun desteği, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP ve Vulkan 1.1 ile gelen işlemci, Değişken Oranlı Gölgelendirme (VRS) ve Oyun Hızlı Dokunma gibi bazı Snapdragon Elite Gaming özelliklerine de sahip.

12 GB'a kadar LPDDR5X RAM @ 3200MHz ve UFS 3.1 depolama teknolojisiyle gelen Snapdragon 6s Gen 4, 200 Megapiksele kadar kamera sensörlerini destekliyor. Snapdragon Sound ve Bluetooth 5.4'ün yanı sıra Qualcomm Quick Charge 4+ desteği de işlemcinin diğer özellikleri arasında yer alıyor.