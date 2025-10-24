One UI 8, Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi Modeline Geldi!

One UI 8 güncellemesini akıllı telefonları ile buluşturmaya devam eden Samsung uygun fiyatlı seçeneklerinden Galaxy S21 FE için müjdeli haberi verdi. Android 16 işletim sistemi üzerine inşa edilen One UI 8 güncellemesi Vietnam ve Tayland'daki Galaxy S21 FE kullanıcılarına ulaştı.

Galaxy S21 FE One UI 8 Güncellemesi Çıktı!

Yıllardır olduğu gibi yine bölgesel bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilen güncelleme yakın zamanda ülkemizde de yayınlanacak. G990EXXUIHYJ2 yazılım sürüm numarasına ve 2 GB'ın üzerinde bir boyuta sahip olan güncelleme, Eylül 2025 Android güvenlik yamalarına da ev sahipliği yapıyor.

Güncelleme ülkemizde kullanıma sunulduğunda telefonunuz otomatik olarak uyaracak. Siz yine de belirli aralıklarla Ayarlar > Yazılım Güncelleme menüsüne giderek manuel bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

2022 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen Galaxy S21 FE gücünü 5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.84 GHz'e kadar çıkabilen sekiz çekirdekli Snapdragon 888 5G işlemciden alıyor. Telefonun Samsug tarafından geliştirilen Exynos 2100 işlemciden güç alan bir versiyonu da bulunuyor.

6 GB ve 8 GB RAM seçeneklerine 128 GB ve 256 GB depolamanın eşlik ettiği telefonda 32 Megapiksel ön kamera yer alıyor. 12 Megapiksel ana kameraya, 8 Megapiksel telefoto ve 12 Megapiksel ultra geniş kamera eşlik ediyor.

4500 mAh kapasiteli batarya 25W hızında şarj olabiliyor. 155.7 x 74.5 x 7.9 mm boyutlara ve 177 gram ağırlığa sahip olan telefonun 6.4 inçlik 120 Hz ekranı 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve HDR10+ desteği sunuyor.