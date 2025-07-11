Snapdragon İşlemcilerinin Gücü Başka Sektöre Transfer Oluyor

Qualcomm, "SW6100" kod adıyla anılan yeni bir akıllı saat işlemcisi üzerinde çalışıyor. 2026'da WearOS cihazlarda kullanıma girmesi beklenen işlemciler için kesin bir çıkış tarihi yok, ama şirket daha çok performans odaklı çalışarak Samsung'un benzer bir işlemcisi olan Exynos W1000'e kafa tutacak.

Sızıntılara göre SW6100, 1 adet Arm Cortex-A78 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden güç alacak. Eski Cortex-A53 çekirdekleriyle kıyasla çok daha güçlü bir çip. Dahası, enerjiden de tasarruf etmesini sağlayan LPDDR5X bellek kontrolcüsüne sahip.

Qualcomm Giyilebilir Teknoloji Sektörüne Geri Dönüyor

The Snapdragon Wear platformu giyilebilir teknoloji alanında şimdiye kadar şu kategoride işlemci sundu:

Akıllı saatler

Kafa bandı

Akıllı gözlük

Medikal bantlar

Akıllı ayakkabı

Giyilebilir kamera

Kulaklık setleri

Sekörü bir süredir ihmal eden çip üreticisi, Google ile birlikte RISC-V mimarisine sahip akıllı saat işlemcileri geliştiriyordu. Şimdi WearOS ile güçlü bir dönüş yapacak. Yukarıda listelenen ürünler için geliştirilen işlemciler genellikle akıllı telefon yongalarının sadeleştirilmiş versiyonlarıydı. Ancak SW6100, şirketin bu alanda ilk kez tamamen sıfırdan geliştirdiği özel bir tasarım olarak öne çıkacak. SW6100 platformuyla birlikte QCC6100 adında yeni bir yardımcı işlemci de geliştiriliyor. Yardımcı işlemciye dair detaylar ise henüz belli olmadı.

Sizce Qualcomm bu alanda tekrar güçlenebilir mi? Yorumlarda tartışalım.