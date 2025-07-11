Şaka Değil: Spotify, Türkiye'den Çekilebilir

Spotify, Rekabet Kurulu'nun başlattığı soruşturmanın ardından Türkiye'den çekilmeyi değerlendiriyor. İngiliz gazetesi The Times'a konuşan şirket yetkilileri, sansür endişeleri nedeniyle Türkiye pazarından tamamen ayrılma seçeneğinin masada olduğunu açıkladı. İşte detaylar!

Spotify Türkiye'den Çekilme Kararı Alabilir

Konuyla ilgili açıklama yapan Spoıtify yetkilileri, şirketin sansür karşıtı bir politika benimsediğini ve kullanıcıların içeriklerini kısıtlama düşüncesine karşı olduklarını açıkladı. Ayrıca şirket sözcüleri Türkiye'deki yetkili makamlarla işbirliği için çaba gösterdiklerini ancak aynı zamanda "pazardaki faaliyetlerini askıya almak veya Türkiye'den tamamen çekilmek" dahil her türlü senaryoyu değerlendirdiklerinin altını çizdi.

Rekabet Kurulu geçtiğimiz hafta Spotify'ın Türkiye'deki strateji ve politikalarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğini araştırmaya başladıklarını açıklamıştı. Ancak soruşturmanın temel nedeni olarak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun açıklamaları görülüyor.

Mumcu, platformdaki bazı playlist'lerin toplumun inançlarına ve kültürel değerlerine aykırı içerikler barındırdığını öne sürmüş ve adli süreç başlatılması çağrısında bulunmuştu. Spotify, soruşturmayla ilgili ilk açıklamasında işbirliğine açık olduğunu belirtmişti.

Şirket, tüm faaliyetlerini yasal gerekliliklerle uyumlu şekilde yürüttüğünü vurgulayarak, Rekabet Kurulu ile yapıcı bir çözüm için çalışacağını ifade etmişti. Ancak The Times'a yapılan son açıklamalar şirketin Türkiye pazarındaki geleceği konusunda ciddi endişelere yol açtı.