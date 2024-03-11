Qualcomm'un Yeni Amiral Gemisi Çipi Geliyor: Önümüzdeki Hafta Piyasaya Sürülebilir!
Qualcomm'un yeni işlemcisini piyasaya süreceği yönünde söylentiler gelmeye başladı. Yeni amiral gemisi çipin özellikleri neler? İşte ayrıntılar!
Büyük çip üreticilerinden olan Qualcomm, gelecek başarılı ürünü olan Snapdragon SoC'larını, Çin'li sosyal medya platformu olan Weibo üzerinden piyasaya süreceklerini duyurdu.
Söylentilere göre, şirketin Snapdragon 8s Gen 3'ü (geçen ay sızdırlmıştı) duyurmak üzerine çalışmalar yürütüldüğüne inanılıyor.
Eğer doğruysa yonga seti, Qualcomm'un Snapdragon SoC listesinin en üst sırasına, Snapdragon 8 Gen 3 yerleşecek.
Snapdragon 8s Gen 3'ün adlandırma düzeni, Galaxy için olan Snapdragon 8 Gen 3'ün altında, önünde ise Snapdragon 8 Gen 3'ü bulunduruyor.
Sızıntılara Göre İşlemcinin Özellikleri
- 3.01 GHz
- Cortex-X4 Prime çekirdeği
- 2,61 GHz saat hızına sahip dört Cortex-A720 performans çekirdeği
- 1,84 GHz saat hızına sahip üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeği
Qualcomm Snapdragon 865 Kullanan Telefonlar
Qualcomm Snapdragon 865 kullanan telefonlar listemiz yayında. Snapdragon 865 işlemcili telefonlar listesinde farklı birçok marka var.
Bunlara ek olarak kullanıcılar Weibo'daki oaylaşımları ele alarak, Qualcomm'un yeni nesil yonga setleri için yapay zekaya odaklanacaklarına inanıyorlar.
YORUMLAR