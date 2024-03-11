Qualcomm'un Yeni Amiral Gemisi Çipi Geliyor: Önümüzdeki Hafta Piyasaya Sürülebilir!

Büyük çip üreticilerinden olan Qualcomm, gelecek başarılı ürünü olan Snapdragon SoC'larını, Çin'li sosyal medya platformu olan Weibo üzerinden piyasaya süreceklerini duyurdu.

Söylentilere göre, şirketin Snapdragon 8s Gen 3'ü (geçen ay sızdırlmıştı) duyurmak üzerine çalışmalar yürütüldüğüne inanılıyor.

Eğer doğruysa yonga seti, Qualcomm'un Snapdragon SoC listesinin en üst sırasına, Snapdragon 8 Gen 3 yerleşecek.

Snapdragon 8s Gen 3'ün adlandırma düzeni, Galaxy için olan Snapdragon 8 Gen 3'ün altında, önünde ise Snapdragon 8 Gen 3'ü bulunduruyor.

Sızıntılara Göre İşlemcinin Özellikleri

3.01 GHz

Cortex-X4 Prime çekirdeği

2,61 GHz saat hızına sahip dört Cortex-A720 performans çekirdeği

1,84 GHz saat hızına sahip üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeği

Bunlara ek olarak kullanıcılar Weibo'daki oaylaşımları ele alarak, Qualcomm'un yeni nesil yonga setleri için yapay zekaya odaklanacaklarına inanıyorlar.