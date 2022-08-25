Meta'nın Yeni VR Gözlüğü Oculus Quest Pro'nun Çıkış Tarihi Belli Oldu

Oculus firmasını satın aldığından beri sanal gerçeklik gözlüklerine büyük paralar aktaran Meta, kullanıcı yönünde de bir karşılık bulmak istiyor. Bu amaçla yola çıkan şirket, fiyat performans açısından gayet uygun olan Oculus Quest gözlüklerine bir yenisini daha ekleyecek. Oculus Quest Pro olarak çıkması beklenen yeni sanal gerçeklik gözlüğünün çıkış tarihi sonunda belli oldu.

25 Ağustos'ta bir podcast programına katılan şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, Quest Pro gözlüklerinin ekim ayında satışa sunulacağını açıkladı. Gözlüklerin özellikleri hakkında daha detaylı bilgiler ise ekim ayının başlarında yapılması planlanan Meta Connect konferansında belli olacak.

Quest Pro Metaverse Dünyalarını Baştan Sona Değiştirebilir

Katıldığı programda gözlük hakkında isim kullanmaktan kaçınan ünlü teknoloji dehası, yeni ürünlerinden bazı ipuçları verdi. Şimdilik Project Cambria olarak bilinen ve resmiyette bir ada kavuşmayan yeni sanal gerçeklik gözlüğü projesi, daha önce piyasada görmediğimiz bazı detaylara sahip olacak. Özellikle VR kullanıcıların sosyal etkileşimlerde kendilerini çok daha rahat hissetmesini amaçladıklarını belirten Mark Zuckerberg, gözlüğe mimikleri okuyan bir sistem koyduklarını söyledi. Yeni sistem sayesinde kullanıcıların yüz mimikleri anlık olarak okunabilecek ve dijital platformlara aktarılabilecek. Bu da demek oluyor ki dış dünyaya yansıttığınız gülümseme gibi duygu durum değişikleri artık metaverse içerisine aktarılabilecek.

VR analisti Brad Lynch, yeni sanal gerçeklik gözlüğünün 25 Ekim tarihinde raflarda yerini almasını bekliyor. Henüz PS VR2'nin 2023 tarihinden önce gelmeyeceği neredeyse kesin bir gerçek iken Meta'nın böylesine hızlı bir hamle yapması, sanal gerçeklik gözlüğü sektöründeki ibreyi sosyal medya devine çevirebilir. Önceki nesil olan Quest 2'nin aksine daha pahalı çıkması beklenen Quest Pro'nun fiyatının 799 dolar olacağı düşünülüyor.