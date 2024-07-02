Radyo Yayıncılığında Dijital Devrim: FM İçin Yolun Sonu Görünüyor mu?

İsviçre Yayın Kurumu (SBC), 2024 yılının sonunda analog FM vericilerini kapatma kararı aldı. SWI swissinfo.ch'nin ana şirketi olan SBC, radyo dinleyicilerinin büyük çoğunluğunun artık dijital ses yayıncılığı (DAB+) veya internet üzerinden radyo dinlediğini belirtti.

Ülkede çok az sayıda yüksek frekanslı (VHF-FM) alıcı kullanılırken, saf FM kullanımı %10'un altında seyrediyor.

İsviçre'de Radyo Yayıncılığında Dijital Devrim: FM Vericileri Kapatılıyor

SBC'nin bu adımı, dijital radyonun yeni standart haline gelmesi yolundaki tahminleri doğruluyor. Federal İletişim Ofisi (OFCOM) verilerine göre, 2023 baharında dijital radyo kullanımı %81 paya ulaşmış durumda.

SBC, FM vericilerinin bakımının ve yenilenmesine yapılan yatırımın artık maliyet ve verimlilik açısından uygun olmadığını belirtti. Özellikle geriye dönük yayın teknolojilerine yapılan yatırımların sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

DAB+ ve internet yayınlarının, daha iyi ses kalitesi, geniş program seçenekleri ve metin-görsel ek bilgiler sunmasıyla avantajlı olduğu ifade edildi. İsviçre'deki tüm tünellerin dijital radyo alımı için yıl sonuna kadar güncelleneceği ve FM vericilerinin kapatılacağı bildirildi.

İsviçre hükümeti, radyo endüstrisi için FM lisanslarını son kez 2023 Ekim'inde 2026 yılının sonuna kadar uzattı; bu tarihten itibaren İsviçre'deki radyo istasyonlarının yalnızca dijital platformlar üzerinden yayın yapabileceği belirtildi.

OFCOM, son uzatmanın radyo endüstrisine analogdan dijitale geçiş sürecini tamamlama esnekliği sağlayacağını ve DAB+'ın gelecekteki radyo iletişiminde merkezi bir rol oynayacağını ifade etti. Bu süreç, hem teknolojik yenilikleri desteklemeyi hem de yayın kalitesini artırmayı hedefleyen İsviçre'deki yayın endüstrisi için bir dönüm noktası olabilir.

Gelecekte, radyo dinleyicileri daha geniş bir içerik yelpazesine, gelişmiş teknolojilere ve interaktif özelliklere sahip DAB+ ve internet yayınlarını tercih edecekler. Bu süreç, radyo endüstrisinin teknolojik gelişmelere ayak uydurarak yenilikçi ve kaliteli içerikler sunma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.