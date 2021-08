Fransız yayıncı Rainbow Six Extraction detaylı oynanış videosu yayınladı. Önümüzdeki yılın başlarında çıkacak olan oyuna dair kapsamlı bilgiler edinebileceğiniz bu fragmana dair detaylar haberimizde.

Rainbow Six Quarantine olarak duyurulan, ama sonradan isim değişimi kararı alınan yeni Tom Clancy’s oyunu, Rainbow Six Extraction olarak duyurulmuştu. Ubisoft Montreal tarafından PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan oyun, Ubisoft yayıncılığında satışa sunulacak.

İster tek başınıza isterseniz de üç kişi kooperatif oynayabileceğiniz Rainbow Six Extraction oyununda, New Mexico bölgesinden başlayarak on iki harita boyunca farklı bölgeler boyunca ilerleyip karantina altındaki bölgelere baskın düzenleyecek ve Arhaens adı verilen ölümcül yaratık tehdidinin arkasındaki gizleri ortaya çıkartacağız. Atılacağımız tehlikeli görevler, bölgelere göre farklılık gösterecek iken düşmanlarımız da gittikçe zorlu hale gelecekler. Kimi zaman kilit bir objeyi tahliye noktasına ulaştırmaya, kimi zaman da düşman dalgalarına karşı hayatta kalmaya çalışacağız.

Çapraz platform ve çapraz kayıt sistemi sayesinde bütün platformlardaki oyuncuların birbirleriyle oynayabilmelerine ek olarak, kayıt dosyanızı taşıyabileceksiniz. Bu sayede, platform değiştirseniz bile kaydettiğiniz aşamayı kaybetmeyeceksiniz. Bununla birlikte, kütüphanenizde Rainbow Six Siege varsa, oyundaki operatörlerin tamamını Rainbow Six Extraction içeriğinde açabilmeniz mümkün olacak. Ayrıca her bir operatörün kendisine özgü teçhizatlarını ve silahlarını da kullanabileceksiniz.

Son gerçekleştirilen Ubisoft Forward etkinliğinde çıkış tarihi olarak 16 Eylül 2021 gösterilmiş olsa da, hedeflenen etkileyici, kooperatif ve heyecan verici deneyimin sağlanması mümkün olabilmesi için 2022 yılının Ocak ayında satışa sunulacağını öğrenmiştik.

Rainbow Six Extraction Genel Bakış Fragmanını Kaçırmayın

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz oynanışa genel bakış fragmanında ise Rainbow Six Extraction ile ilgili daha detaylı bilgileri öğrenme fırsatımız oluyor. Videoda belirtilene göre, dört farklı zorluk derecesi ile on üç görevden oluşan yepyeni bir hikayenin sunulacağı oyunda, on sekiz elit operatörün yanı sıra sürekli gelişecek olan on iki harita, yirmi beş kadar cihaz, on üç düşman arketipi, altmış dokuz silah, Ranked modu ve seviye atladıkça enfeksiyonun bulaştığı yeni bölgeler, yeni operatörler, özelleştirme eşyaları, yeni REACT teknolojisi, daha yüksek zorluk seviyeleri ve çok daha fazlasını açabileceğiniz farklı bir ilerleyiş sistemi bulunacak. Ayrıca oyunun çıkışı sonrasında kapsamlı ve ücretsiz bir içerik desteği olacak.

Ubisoft tarafından verilen bilgiye bakılırsa, oyunu ön-sipariş ile satın almanız durumunda Orbital Decay Paketi hediyeniz olacak. İçeriğinde ise Orion üniforması ve Finka ve Lion için kafa teçhizatı gibi özel Epik eşyalar, Universal Vaporized silah görünümü ve Crashlander süsü bulunacak. Bunların yanı sıra hem Rainbow Six Siege hem de Rainbow Six Extraction oynamış olan oyuncular, yeni oyunun operatör kadrosunu Siege içeriğinde açabilecek olup her iki oyun için de elit United Front kozmetik paketine erişim sağlayabilecekler.