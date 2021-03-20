Geliştirilme aşamasına devam edilen Rainbow Six Quarantine sistem gereksinimleri sızdırıldı. Bilgisayarınız oyunu kaldırabilecek mi? Detaylar haberimizde.

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilmekte olup da şimdilik Rainbow Six Quarantine adıyla bildiğimiz oyun, geçtiğimiz günlerde Microsoft Store sayfasında listelenmişti. Reddit kullanıcılarından Nitrowolf2 tarafından keşfedilen bu sayfada, yeni oyun hakkında merak edilen birtakım bilgiler yer alıyordu.

Belirtilene göre Rainbow Six Quarantine, Outbreak benzeri ve kooperatif olarak oynanabilen bir PvE modu içermesinin yanı sıra tek başınıza oynayabileceğiniz bir mod ile de gelecek. Eylül ayında çıkması beklenen oyunun resmi sayfasında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa çıkartılacağı belirtiliyor olsa da, sızdırılan listelemeye göre Xbox Series kullanıcılarının da beğenisine sunulacak.

Rainbow Six Quarantine Sistem Gereksinimleri Ne Seviyede?

Bizler Fransız yayıncıdan resmi bir duyuru beklerken, çalışmaları devam eden oyunun kapalı beta testi versiyonu için belirlenmiş olan PC sistem gereksinimleri de sürpriz bir şekilde sızdırıldı. En Düşük ve Önerilen olmak üzere iki farklı başlık altında toparlanmış olan gereksinimlere bakacak olursak, Rainbow Six Quarantine oyununu rahat bir şekilde oynayabilmeniz için en aşağı AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5-4460 işlemcili, 8 GB bellekli ve 4 GB belleği olan AMD Radeon R9 290X veya NVIDIA GeForce GTX 960 ekran kartlı bir sistem işinizi görecektir.

Rainbow Six Quarantine için sızdırılan kapalı beta testi gereksinimlerine aşağıdan bakmadan önce, bunların nihai versiyona ait olmadığını hatırlatmamızda fayda var. Nihai versiyonda daha yüksek veya daha düşük sistem gereksinimleri ile karşılaşabiliriz.

Rainbow Six Quarantine En Düşük Sistem Gereksinimleri (1080p 30 FPS, Düşük Ayarlar):

İşlemci: AMD Ryzen3 1200 veya Intel 15-4460

Ekran Kartı: Radeon R9 290X 4 GB veya Nvidia GTX 960 4 GB

Bellek: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 10

Depolama: 60 GB

Rainbow Six Quarantine Önerilen Sistem Gereksinimleri (1080p 60 FPS, Yüksek Ayarlar):