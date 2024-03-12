Ray-Ban Akıllı Gözlüklerine Yeni Özellik Ekleniyor: Tur Rehberi Gibi Kullanılabilecek!
Meta’nın imzasını taşıyan Ray-Ban akıllı gözlüklerine yeni bir özellik eklendi. Artık eskisinden daha kullanışlı ve işlevsel olacak. İşte detaylar!
Meta'nın akıllı Ray-Ban gözlükleri, yepyeni özellikleriyle geliyor. Geçen yıl Ray-Ban'ın Meta güneş gözlüklerine gelen yapay zeka destekli görsel arama, etkileyici özelliklere sahipti, ancak en son beta sürümünde eklenen yeni özellik daha da kullanışlı görünüyor.
Mevcut beta sürümünde bulunan yenilikle bu akıllı gözlükler artık konum işaretlerini tanımlayıp açıklayabiliyorlar.
Geçen yıl Meta'nın Ray-Ban gözlüklerine yapay zeka destekli görsel arama özelliği gelmişti. Şimdi de gözlükler çeşitli yerlerdeki önemli noktaları tanıyabiliyor. Bu özelliğin özellikle sık seyahat edenler için çok kullanışlı olacağı düşünülüyor.
MetaのMark ZuckerbergがMeta Ray-BanスマートメガネのマルチモーダルAIを披露。https://t.co/pL7cx2kmxY pic.twitter.com/v4MwiEZEQ1— Tetsuro Miyatake (@tmiyatake1) March 12, 2024
Gözlükler, kullanıcıya sunduğu konum bilgilerini ve açıklamaları Bing Arama uygulaması üzerinden yapıyor.
Akıllı Gözlüğün Özellikleri
- Kamera: 12 MP
- Ağırlık: 48.6 - 50.8 gr
- Depolama Alanı: 32 GB
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon AR1 GEN 1 Platform
- Pil Ömrü: 4 saat
- Yapay zeka özelliği
- Ses komutu özelliği
- Dokunmatik kontrol özelliği
Sosyal Medyada Gittikçe Popülerleşen Ray-Ban Akıllı Gözlük Özellikleri ve Fiyatı
Sosyal medyada gittikçe popülerleşen ikinci jenerasyon Ray-Ban akıllı gözlük özellikleri ve fiyatı ile öne çıkıyor.
Ray-Ban akıllı gözlükler şu an sadece Meta ve Ray-Ban sitesi üzerinden ön siparişe açık halde. Fakat Bosworth, çalışmalar devam ederken kullanıcıların kendilerini bekleme listesine yazdırabileceğini belirtiyor. Gözlüğün fiyatı ise 299 dolar.
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