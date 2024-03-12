Ray-Ban Akıllı Gözlüklerine Yeni Özellik Ekleniyor: Tur Rehberi Gibi Kullanılabilecek!

Meta'nın akıllı Ray-Ban gözlükleri, yepyeni özellikleriyle geliyor. Geçen yıl Ray-Ban'ın Meta güneş gözlüklerine gelen yapay zeka destekli görsel arama, etkileyici özelliklere sahipti, ancak en son beta sürümünde eklenen yeni özellik daha da kullanışlı görünüyor.

Mevcut beta sürümünde bulunan yenilikle bu akıllı gözlükler artık konum işaretlerini tanımlayıp açıklayabiliyorlar.

Geçen yıl Meta'nın Ray-Ban gözlüklerine yapay zeka destekli görsel arama özelliği gelmişti. Şimdi de gözlükler çeşitli yerlerdeki önemli noktaları tanıyabiliyor. Bu özelliğin özellikle sık seyahat edenler için çok kullanışlı olacağı düşünülüyor.

Gözlükler, kullanıcıya sunduğu konum bilgilerini ve açıklamaları Bing Arama uygulaması üzerinden yapıyor.

Akıllı Gözlüğün Özellikleri

Kamera: 12 MP

Ağırlık: 48.6 - 50.8 gr

Depolama Alanı: 32 GB

İşlemci: Qualcomm Snapdragon AR1 GEN 1 Platform

Pil Ömrü: 4 saat

Yapay zeka özelliği

Ses komutu özelliği

Dokunmatik kontrol özelliği

Ray-Ban akıllı gözlükler şu an sadece Meta ve Ray-Ban sitesi üzerinden ön siparişe açık halde. Fakat Bosworth, çalışmalar devam ederken kullanıcıların kendilerini bekleme listesine yazdırabileceğini belirtiyor. Gözlüğün fiyatı ise 299 dolar.