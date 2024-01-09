Razer, Dokunsal Geri Bildirime Sahip Yeni Oyuncu Koltuğunu Tanıttı!

Razer, dokunsal geri bildirim teknolojisine olan ilgisini sürdürüyor ve bu teknolojiyi en yeni ürün gamlarına da taşımayı amaçlıyor.

Marka, geçen yıl CES'te tanıttığı ve bir oyuncu koltuğu baş yastığında surround ses ve haptikler sunan konsept tasarımı Project Carol'ın ardından Project Esther'i tanıttı.

Razer'ın Yeni Oyuncu Koltuğu Neler Sunuyor?

Bu, şirketin Sensa HD teknolojisinin ilk gösterimi olduğundan şirket için büyük önem taşıyor. Project Esther, Sensa'nın HD geniş bant haptik desteğini çok yönlü hareket ve çeşitli cihazlarla uyumlulukla sergileyen bir başka haptik yastık ancak bir oyuncu koltuğunun arkasına ve koltuğa tamamen uzanacak şekilde tasarlanmış durumda.

Sandalye matı, mevcut bir oyuncu koltuğuna takılmak üzere tasarlanmış ve oyun içi eylemler için gerçek dünya geri bildirimi sağlıyor. Markanın 2022'de Interhaptics'i satın almasının ardından Razer, orijinal HyperSense geliştirmelerinde önemli yol kat etti.

Razer son birkaç yıldır dokunsal geri bildirim teknolojisine özellikle önem veriyor, öyle ki bu alanda Razer Kraken V3 HyperSense ve Razer Kaira Pro gibi başarılı ürünler bulunuyor ancak konu oyuncu koltuğu olunca henüz bu alanda muadillerini görebilmiş değiliz.

Project Esther büyük olasılıkla şimdilik CES fuarına özel, yani herhangi bir ön sipariş ve çıkış tarihi bilgisi şimdilik yok.

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