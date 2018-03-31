  1. Tamindir
  2. haber
  3. Mobil
  4. Razer Phone’a Android 8.1 Oreo Güncellemesi Geliyor

Razer Phone’a Android 8.1 Oreo Güncellemesi Geliyor

Razer Phone
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | Mobil
YORUM YAZ

Razer Phone, oyunculara yönelik bir akıllı telefon olarak geçen yıl piyasaya çıkarılmıştı. Android Oreo güncellemesinin yayınlanması üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen, şu ana kadar nedense Razer Phone’lara bu güncelleme bir türlü getirilmemişti. Razer’ın resmi Twitter hesabından dün yapılan bir paylaşımda ise, Razer Phone’lara, Android 8.1 Oreo güncellemesinin Nisan ayında getirileceği açıklandı.

Razer’ın Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Razer Phone sahiplerinin dikkatine! Direkt olarak Android 8.1 Oreo sürümüne geçiş yapıyoruz ve güncellemenin Nisan ortası ile Nisan sonu aralığında sizlere ulaşacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.” denildi. Yapılan bu paylaşımda güncelleme için kesin bir tarih verilmedi ancak güncellemenin Nisan ayı sonlarına doğru geleceği belirtildi. Ayrıca Razer’ın, Android 8.0 Oreo sürümü yerine direkt olarak Android 8.1 Oreo sürümüne geçecek olması, kullanıcılar açısından oldukça memnun edici bir durum. Bu sayede, Razer Phone sahipleri en güncel Android sürümüne zaten sahip olacakları için bir sonraki güncellemeyi beklemek zorunda kalmayacaklar.

Bu açıklamaya rağmen, geçmişte diğer birçok firmada zaman zaman gördüğümüz üzere, bu güncellemenin gecikmesi ihtimali de az da olsa var. Çünkü güncellemenin geliştirilmesi, test edilmesi veya dağıtılması sırasında ortaya çıkan herhangi bir hata tüm süreci etkileyebiliyor ve geçikmelere neden olabiliyor.

Razer, bir diğer iyi haber olarak, güncelleme için Nisan ayı sonunu bekleyemeyecek olanlar için, “Android Oreo Geliştirici Ön İzlemesi”nin şu anda Razer Phone’larda erişilebilir durumda olduğunu duyurdu. Ancak bu bir “Geliştirici Ön İzlemesi” olduğu için, asıl güncellemenin sahip olduğu tüm özellikler burada yer almayabilir. Kısacası “Android Oreo Geliştirici Ön İzlemesi”, asıl güncellemenin erken erişimli bir beta versiyonu gibi düşünülebilir.

iPhone X, Razer Phone ve OnePlus 5T Hız Testinde Karşı Karşıya MOBİL iPhone X, Razer Phone ve OnePlus 5T Hız Testinde Karşı Karşıya

Razer Phone’un Sahip Olduğu 5 Önemli Özellik MOBİL Razer Phone’un Sahip Olduğu 5 Önemli Özellik

Razer Phone ile 120Hz'de Oynanabilecek Oyunlar Açıklandı MOBİL Razer Phone ile 120Hz'de Oynanabilecek Oyunlar Açıklandı

ETİKETLER: Android akıllı telefon razer android güncellemesi android oreo android oreo işletim sistemi

YORUMLAR