Razer Phone’a Android 8.1 Oreo Güncellemesi Geliyor

Razer Phone, oyunculara yönelik bir akıllı telefon olarak geçen yıl piyasaya çıkarılmıştı. Android Oreo güncellemesinin yayınlanması üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen, şu ana kadar nedense Razer Phone’lara bu güncelleme bir türlü getirilmemişti. Razer’ın resmi Twitter hesabından dün yapılan bir paylaşımda ise, Razer Phone’lara, Android 8.1 Oreo güncellemesinin Nisan ayında getirileceği açıklandı.

Razer’ın Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Razer Phone sahiplerinin dikkatine! Direkt olarak Android 8.1 Oreo sürümüne geçiş yapıyoruz ve güncellemenin Nisan ortası ile Nisan sonu aralığında sizlere ulaşacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.” denildi. Yapılan bu paylaşımda güncelleme için kesin bir tarih verilmedi ancak güncellemenin Nisan ayı sonlarına doğru geleceği belirtildi. Ayrıca Razer’ın, Android 8.0 Oreo sürümü yerine direkt olarak Android 8.1 Oreo sürümüne geçecek olması, kullanıcılar açısından oldukça memnun edici bir durum. Bu sayede, Razer Phone sahipleri en güncel Android sürümüne zaten sahip olacakları için bir sonraki güncellemeyi beklemek zorunda kalmayacaklar.

Attention Razer Phone owners! We’re making the jump straight to Android 8.1 Oreo and we’re pleased to announce that the update will be coming to you mid to late April 2018.



Want in on the milk and cookies early? Download the Developer Preview now. 🥛 https://t.co/4ftaevUT4x pic.twitter.com/SIvzOQQDQo