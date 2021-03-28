Razer İleri Teknoloji Yüz Maskesi Üretime Hazır

Razer yüz maskesi üretime geçiyor. Razer'ın Project Hazel maskesi fiyatı ne kadar olacak? Geçtiğimiz CES 2021 fuarında gösterilen ve konsept olarak geliştirildiği belirtirilen Razer yüz maskesi, ileri düzey teknolojisiyle birlikte seri üretime hazırlanıyor.

Koronavirüs salgını yaşam şeklimizi kökten değiştirdi ve yüz maskeleri popüler aksesuarımız oldu. Dünya genelinde aşılar yapılırken ve ülkeler bu yıl çeşitli kilitlenmelerinden ve kısıtlamalarından kurtulmayı umarken, yüz maskelerinin bir süre daha kalıcı olması muhtemel.

Geçen yıl nisan ayında küresel oyun devi Razer, üretim hatlarından bazılarını maske üretimine dönüştürdü ve yaklaşık 1 milyon adet maskeyi dünyanın dört bir yanındaki sağlık otoritelerine bağışladı. Ayrıca COVID-19 ile mücadeleyi desteklemek için 'Evde Kal ve Oyuna Devam Et' posterlerinin satışından elde edilen geliri de dağıttı.

Ancak Razer, bunu bir adım daha ileri götürmeye karar verdi. Şirket, normal maskelere göre daha yüksek teknolojiyle yüz maskesi tasarladı.

Razer yüz maskesi üretime geçiyor: Project Hazel fiyatı ne kadar?

Project Hazel, Razer'ın insanların ağzınızı görmesini sağlayan şeffaf bir ön kapağa ve sesinizi yükseltebilecek dahili bir mikrofona ve hoparlöre sahip olan yüksek teknoloji ürünü. Aynı zamanda N95 tıbbi maske kadar etkili ve RGB ışıklarıyla birlikte aktif havalandırma sistemi barındırıyor.

Geçtiğimiz CES fuarında duyurulduğunda sadece bir prototip olan Project Hazel seri üretime hazır. Razer CEO'su Min-Liang Tan, bu maskeleri gerçeğe dönüştürmek için yatırım yaptıklarını ve insanların gerçekten satın alabileceğini söyledi.

Tan, "Pandemi ortaya ilk çıktığında, tek kullanımlık maske çok talep görüyordu ve küresel olarak nasıl çıkarabileceğimizi bulmamız gerekiyordu. Singapur'un ilk maske üretim tesisini 24 gün içinde kurduktan sonra, dünyanın dört bir yanına bağış yapmayı başardık. Ancak tek kullanımlık maskeler sürdürülebilir olmadığı için farklı bir model üzerinde çalıştık" dedi.

Bunun üzerine yoğun bir çaba sonrasında dünyanın ilk akıllı maskesini geliştirdiklerini söyleyen CEO Tan dahili mikrofon, hoparlör ve havalandırma sistemi olması gerektiğine işaret etti. Razer'ın akıllı maskesi önümüzdeki dönemde satışa çıkacakken, Razer Project Hazel fiyatı ne sorusu henüz cevaplanmış değil.