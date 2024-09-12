Real Madrid'in Yıldızı Arda Güler, EA FC 25'e Tepkili! Peki Neden?

Futbol tutkunları 20 Eylül'de çıkması beklenen EA FC 25 için adeta gün sayıyor. En yeni transferler, oyuncu reytingleri ve hatta Türkiye'den stadyumlar da göreceğimiz bu yeni sürüm için tüm dünya bekleyişte. Ancak oyun bazı alanlarda şimdiden bazı futbolcuların tepkisini çekti. Bunlardan sonuncusu ise milli yıldızımız Arda Güler oldu. İşte detaylar!

Arda Güler'den EA FC 25'e Tepki! Bu Adamların Maç İzlediğini Düşünmüyorum

İspanya'da Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, EA FC 25'e tepki gösterdi. Kulübün bir videosunda oyundaki yeni reyting kartı gösterilen Arda'ya bazı tahminlerde bulunması söylendi. Bu esnada Arda'ya "şut reytingi" soruldu.

Geçtiğimiz sezonki performansına ithafen "şut reytingim 85 olabilir. 6 şut, 6 gol." şeklinde bir tahminde bulunan Arda Güler, tahmininin çok altında kalarak şutunun 73 olarak belirlendiğini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Genç yıldız, gülerek 'Bu adamların maç izlediğini düşünmüyorum' dedi.

Elbette ki bunlar komik ve eğlenceli anlar yaşanmasına neden olurken, pek çok kişi sosyal medyada EA FC 25'in milli yıldıza haksızlık yaptığını iddia etti. Geçtiğimiz sezonun sonlarında forma şansı bulmaya başlayan Arda Güler, 12 maça çıktı ve 440 dakikada 6 gol attı. Bu da ortalama her 73 dakikada bir gol katkısı anlamına geliyor.

23-24 sezonu performansı nedeniyle bu sezon daha fazla süre bulması beklenen Arda'nın EA FC 25 reytingi kimseyi memnun etmese de bir sonraki oyunda daha fazlasını görmeyi umuyoruz.