Realme 13+ Performans Testinde: İşte Özellikleri!

30 Temmuz günü Realme 13 Pro ve 13 Pro+ modellerini tanıtan Realme yakın zamanda seriye yeni modeller ekleyecek. Bu modellerden birisi de son günlerde sızıntılar ile gündemden düşmeyen Realme 13+ olacak. Teknik özellikleri TENAA sayesinde gün yüzüne çıkan telefon Geekbench performans testinde de görüldü.

Realme 13+ Özellikleri Nasıl Olacak?

Böylece henüz tanıtılmadan telefonun işlemcisi ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olduk. Realme RMX5000 model numarası ile listenen telefonun güç aldığı işlemcinin dört çekirdeğin 2,5 GHz diğer dört çekirdeğin ise 2 GHz hızında çalıştığını görüyoruz.

Geekbench'in tek çekirdek testinden 1043, çoklu çekirdek testinden ise 2925 puan alan bu işlemcinin MediaTek Dimensity 7300 olduğuna kesin gözüyle bakabiliriz. 6 GB RAM'e sahip olan telefon, Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkacak.

TENAA'ya göre bu telefon 6.7 inç boyutunda 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunan bir AMOLED ekrana sahip olacak. 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçeneklerinin sunulacağı belirtilirken, pil kapasitesinin 5000 mAh olduğu tespit edildi.

Cihazın arka tarafında 50 Megapiksel ve 2 Megapiksel kamera yer alırken, ön kamera 16 Megapiksel çözünürlüğünde. 161,7 × 74,7 × 7,6 mm boyutlara ve 185 gram ağırlığa sahip olan telefonun önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor.