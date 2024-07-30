Realme 13 Pro ve 13 Pro+ Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Realme 13 Pro ve 13 Pro+ modelleri Hindistan'da resmi olarak tanıtıldı. Hali hazırda ülkemizde satılan Realme 12 Pro serisine kıyasla önemli iyileştirmeler sunan bu iki yeni model: daha iyi bir işlemi, daha iyi bir soğutma ve daha iyi bir kamera ile öne çıkıyor.

Realme 13 Pro ve 13 Pro+ Özellikleri

Hem Realme 13 Pro hem de 13 Pro+, ultra dar çerçevelere ve 2160Hz PWM yüksek frekanslı karartmaya sahip 6,7 inç büyüklüğünde bir ekran ile geliyor. 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunan bu kavisli AMOLED ekran, 2000 nit parlaklığa ulaşabiliyor.

Bu sayede yoğun güneş altında bile rahat görülebilen ekran DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü ve Realme'nin Pro-XDR teknolojisini destekliyor. Darbelere karşı Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor.

IP65 sertifikası ile toza ve su sıçramalarına dayanıklı olan telefonların tasarımında Claude Monet'nin eserlerinden esinlenildi. Cam ve vegan deri olmak üzere iki arka kapak seçeneği bulunuyor ve boyutlar şu şekilde;

Cam arka kapak: 161,34×73,91×8,23 mm; Ağırlık: 188 gram (13 Pro) / 190 gram (13 Pro+)

Vegan deri kapak: 161,34×73,91×8,41 mm; Ağırlık: 183,5 gram (13 Pro) / 185,5 gram (13 Pro+)

Ekran gibi işlemci tarafından da aynı donanımı paylaşan telefonlar gücünü Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2'den alıyor. Bu işlemciye 12 GB'a kadar LPDDR4X RAM ve 512 GB'a kadar UFS 3.1 depolama alanı eşlik ederken, yoğun kullanımda telefonu serin tutmak için 9 katmanlı bir soğutma sistemi bulunuyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere iki telefon arasındaki fark kamera tarafında karşımıza çıkıyor. Realme 13 Pro, OIS özellikli 50 Megapiksel LYT-600 sensör (f/1.88 diyafram) ve 8 MP (f/2.2 diyafram) ultra geniş açılı kameraya sahip.

Realme 13 Pro+ ise 50 Megapiksel f/1.88 diyaframa sahip Sony LYT-701 ana kamera, f/2.2 diyaframlı 8 MP ultra geniş kamera ve 3x optik yakınlaştırma ve 120x'e kadar SuperZoom sunan 50 MP Sony LYT-600 periskop telefoto kamera ile geliyor.

32 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kameranın yanı sıra Ultra Netlik, Akıllı Kaldırma, Grup Fotoğrafı Geliştirme ve Ses Yakınlaştırma gibi yapay zeka tabanlı özellikler yine her iki modelin ortak noktaları arasında yer alıyor.

Her iki telefon da 5200 mAh batarya ile geliyor. Realme 13 Pro+ yaklaşık 19 dakikada yüzde 50 ve 49 dakikada yüzde 100'e ulaşan 80 W SuperVOOC hızlı şarj desteğine sahip. Realme 13 Pro ise 45 W SuperVOOC hızlı şarj desteği sunuyor.

Realme UI 5.0 arayüzü ve Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkan telefonlar en az iki büyük Android güncellemesi ve üç yıl güvenlik güncellemesi alacak. Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, Dolby Atmos ve Hi-Res Audio özellikli stereo hoparlörler, 5G desteği ve Bluetooth 5.2 telefonların diğer özelliklerinden sadece birkaçı.

Realme 13 Pro ve 13 Pro+ Fiyatı

Realme 13 Pro'nun başlangıç fiyatı 320 dolar seviyesindeyken, Realme 13 Pro+ modelinde fiyat 395 dolardan başlıyor. Tabii bunların Hindistan fiyatları olduğunu ve ülkemizde çok daha yüksek olacağını üzülerek hatırlatmak isteriz.