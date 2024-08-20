Realme 13 Tanıtım Tarihi Açıklandı!

Realme 13 Pro ve Realme 13 Pro+ modellerinden oluşan Realme 13 Pro serisinin geçtiğimiz ay tanıtıldığını sizlere duyurmuş ve detaylar paylaşmıştık. Şaşırtıcı bir strateji izleyen Realme standart modelleri tanıtmadan doğrudan Pro modelleri kullanıcılara sundu.

Realme 13 Ne Zaman Tanıtılacak?

Tabii sıra standart modellere de geldi. Resmi duyuruyu yapan marka Realme 13 serisinin 29 Ağustos günü öğlen saatlerinde Hindistan'da tanıtılacağını duyurdu. Kaç telefon tanıtılacağı açıklanmamış olsa da, Realme 13 ve Realme 13+ olmak üzere iki model bekliyoruz.

Realme 13 serisinin Dimensity 7300 Energy ile geleceği daha önce belirtilmişti. 750 binin üzerinde bir AnTuTu skoruna sahip olacağı açıklanan telefonun diğer özellikleri şu anda bilinmezliğini koruyor.

6.7 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olan Realme 13 Pro+ modeli, 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2'den güç alıyor. 8 GB RAM ve 12 GB RAM seçenekleri ile gelen telefon, 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama sçeneğine sahip.

Android 14 işletim sistemi ve Realme UI 5.0 ile kutudan çıkan telefon 80W hızlı şarj destekli 5200 mAh bataryaya sahip.