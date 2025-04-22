Orta Segment Karışacak! Devasa Bataryalı Realme 14T'nin Özellikleri Netleşti

Pil ömrü, ekran kalitesi ve dayanıklılık arayan kullanıcıların dikkatini çekecek Realme 14T için kritik bir gelişme yaşandı. Öyle ki model, Google'ın Play Console veri tabanında görüntülendi. Böylelikle bazı özellikleri netleşti.

Realme 14T Özellikleri Netleşti

25 Nisan’da tanıtılması beklenen cihaz, Play Console'da yer alan bilgilere göre performans tarafında MediaTek'in yeni nesil Dimensity 6300 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemciye 8 GB RAM eşlik edecek ve cihaz, kutudan Android 15 işletim sistemiyle çıkacak.

Ekran bakımından ise 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekranla gelecek. Bu panel, 2.100 nit tepe parlaklık sunacak. Bu da özellikle güneş altında ekranın kolayca görülebileceği anlamına geliyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göreyse Realme 14T, 6.000 mAh'lik devasa bir bataryadan güç çekecek. Bu batarya, 45W hızlı şarjdan beslenecek. Arka tarafında ise 50 megapiksellik ana kamera yer alacak.

Son olarak telefonun Silken Green, Violet Grace ve Stain Ink renk seçenekleriyle satışa sunulacağı da mevcut iddialar arasında bulunuyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Realme 14T'den beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.