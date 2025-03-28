Uygun Fiyatlı Oyun Canavarı Realme 14 5G Tanıtıldı

Geçtiğimiz günlerde Realme V70 serisini duyuran Realme bu kez Realme 14 5G isimli akıllı telefonu tanıttı. Orta segmentte konumlanan yeni telefon devasa batarya, yüksek yenileme hızı ve daha birçok özelliğiyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Realme 14 5G Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Realme 14 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 395 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 196 gram ağırlığındaki telefon 163,1 x 75,6 x 7,9 mm boyutlarında.

Telefonda 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 6 Gen 4 bulunuyor. Bu işlemci bir adet 2.3 GHz Cortex-A720s, üç adet 2.2 GHz Cortex-A720s ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520s olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Realme 14 5G'de 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera bulunuyor. İkinci kameraya dair detay mevcut değil. f/2,4 diyafram değerine sahip ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğünde.

12 GB RAM'e sahip telefon 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen telefonda 6.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Realme 14 5G Fiyatı

Realme 14 5G modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 13.900 Tayland Bahtı (15.578 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 15.999 Tayland Bahtı (17.935 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.