Orta Segmentte Sular Isınıyor! Realme 14T Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı

Realme, yeni orta segment akıllı telefonu Realme 14T'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İlk olarak ocak ayında geliştirildiği ortaya çıkan cihaz için geri sayım başlamışken kritik bir gelişme daha yaşandı. Öyle ki Realme 14T tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

Beklenen Realme 14T Tasarımı ve Teknik Özellikleri

Son sızıntıya göre cihaz, 6.67 inç AMOLED ekrana yer verecek. Full HD çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, 120 Hz yenileme hızı sunacak. Öte yandan telefonun kalbinde MediaTek imzası taşıyan Dimensity 6300 işlemci bulunacak. Buna 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama eşlik edecek.

Bunun yanında 6000 mAh gibi devasa bir bataryadan güç çekecek Realme 14T, 45W hızlı şarjdan beslenecek. Kamera tarafında ise 50 MP OmniVision OV50D ana kamera + 2 MP yardımcı kamera yer alması bekleniyor. Ön taraftaysa 16 MP Sony IMX480 özçekim kamerası bizleri karşılayacak. Son olarak modelin Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile geleceği de sızan bilgiler arasında.

Ekran: 6.67 inç AMOLED, Full HD, 120 Hz yenileme hızı

6.67 inç AMOLED, Full HD, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 6000 mAh, 45W hızlı şarj

6000 mAh, 45W hızlı şarj Arka Kamera: 50 MP OmniVision OV50D (ana kamera) 2 MP yardımcı kamera

Ön Kamera: 16 MP Sony IMX480

16 MP Sony IMX480 İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı Realme UI 6.0

Realme 14T tanıtım tarihi henüz belirsizliğini koruyor fakat söylentiler, önümüzde çok da uzun bir süre kalmadığını söylüyor. Nasıl bir telefonla karşılaşacağımızı hep birlikte göreceğiz.