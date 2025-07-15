144Hz Ekran ve 7.000 mAh Bataryalı Ucuz Amiral Gemisi Geliyor

Realme, orta segment standartlarını aşan özellikleriyle 15 5G serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Öncelikle Hindistan'da çıkış yapacak olan bu fiyat-performans telefonun teknik detayları, lansman öncesinde internete sızdırıldı. Bu seride iki model yer alacak:

Realme 15 5G

Realme 15 Pro 5G

Her ikisi de segmentine göre daha gelişmiş özelliklerle donatılmış olmalarıyla dikkat çekiyor.

Realme 15 5G & Realme 15 Pro 5G Teknik Özellikleri

İki telefonun ekran özellikleri genelde ortak ancak güç kısmında işlemcileri birbirinden ayrılıyor. İkisi de 5G destekli ve performans açısında orta segmentin kitabını yeniden yazacak özelliklere sahip. İşlemci kısmında Realme 15 5G modelinde MediaTek Dimensity 7300+, 15 Pro 5G'de ise Snapdragon 7 Gen 4 yonga seti bulunuyor.

Her iki modelde de 6.8 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ve 144Hz yenileme hızı bulunuyor. Amiral gemilerinde bile bulunmayan 6500 nit parlaklık seviyesi ise bu telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri haline gelmiş.

RAM ve depolama seçeneklerine dair kesin bir bilgi sızmamış. Yine de en azından 8 GB RAM ve çoğu telefonda bir standart haline gelen 256 GB depolama alanına sahip olmasını bekleyebiliriz. Sızan fiyat bilgilerine göre bu çok da uzak bir tahmin olmaz.

Tasarım, Batarya ve Şarj Özellikleri

Realme, premium bir çizgiyle imzasını attığı modellerde kavisli ekran kullanmayı tercih etmiş. Her iki telefon da IP69 sertifikalı olacak ve 80W hızlı şarj desteğiyle gelecek. 7.000 mAh değerindeki bataryası da günlük kullanımdan fazlasına yetecek kadar büyük.

Böylesine büyük bir batarya, hızlı şarj sayesinde çok kısa sürede dolacak. Ayrıca tek şarjla 2 güne kadar dayanabilecek.

Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Tam teşekküllü fiyat-performans özellikleriyle segmentte kartları yeniden dağıtacak olan Realme 15 5G serisi için fiyatlandırma tablosu şöyle:

15 5G: 25.000 Rps altı (₺11.682,46'dan daha düşük)

15 Pro 5G: 27.000 Rps (₺12.617,06)