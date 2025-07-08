BİM 120Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon ve Tablet Satacak

BİM marketlerde bu hafta uygun fiyat etiketine sahip Honor Pad X9, Casper VIA X40, Polosmart 20.000 mAh powerbank, Skyjet Nitro 16 katlanabilir elektrikli bisiklet, Senna akıllı televizyon ve Polosmart akım korumalı priz satılacak.

BİM'de Satılacak Honor Pad X9 ve Casper VIA X40'ın Fiyatı

BİM'de 11 Temmuz tarihinden itibaren Honor Pad X9'un 128 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 999 TL'ye satılacak. 11,5 inç ekran büyüklüğüne sahip tablette sekiz çekirdekli Snapdragon 685 işlemcisi, 7250 mAh batarya kapasitesi ve 1200 x 200 piksel çözünürlük mevcut.

Casper VIA X40'ın 256 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 250 TL'ye satılacak. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda MediaTek G99 işlemcisi yer alıyor.

Satışa sunulacak teknolojik ürünler arasında 649 TL fiyata sahip Polosmart 20.000 mAh powerbank, 399 TL fiyatlı Polosmart akım korumalı priz ve 12 bin 990 TL fiyata sahip Skyjet Nitro 16 katlanabilir elektrikli bisiklet yer alıyor.

Bu hafta ayrıca 12 bin 490 TL fiyata sahip Senna 50 inç Ultra HD QLED Google TV, 14 bin 490 TL fiyatlı Senna 55 inç Ultra HD QLED Google TV, 199 TL fiyata sahip Polosmart ışıklı tripot, 999 TL fiyatlı iMex bluetooth hoparlör de satılacak.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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