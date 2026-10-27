Bu Telefonun Şarjını Bitirmek Çok Zor Olacak! 10000 mAh Bataryası Var

Realme yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Realme 17 Pro+'ın özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre telefon yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir işlemci bulunacak.

Realme 17 Pro+'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

İşlemci: Dimensity 7500

Batarya: 10.000 mAh

Realme 17 Pro+'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Realme 17 Pro+'ın Dimensity 7500 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7500 işlemcisinde 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

Realme 16 Pro+'ta Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcide 2.8 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Realme 17 Pro+'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre telefon OLED ekran üzerinde 165Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 165Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

OLED ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada serinin bir önceki modeli Realme 16 Pro+'ta 6,8 inç ekran boyutu, 1280 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 144Hz yenileme hızı mevcut.

Realme 17 Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

Realme 17 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Realme 17 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğudma Realme 17 Pro+'ın oldukça iddialı bir telefon olacağını söyleyebilirim. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu arada OLED ekranda film ve dizi izlemek oldukça keyifli çünkü bu ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor ve çok canlı renklere sahip.