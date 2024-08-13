Realme 320W Hızlı Şarj Teknolojisini Tanıttı: Telefonlar 4 Dakikada Tam Şarj Olacak!

Geçmişte akıllı telefonlarının sahip olduğu yüksek batarya kapasiteleri ve hızlı şarj teknolojileri ile pek çok kez ses getiren Realme, bu alanda bir ilke daha imza atmak üzere. Çinli şirket, geliştirdiği 320W değerindeki dünyanın en hızlı şarj teknolojisini yarın düzenleyeceği bir etkinlikte resmen tanıtacak. Detaylar haberde.

Dünyanın En Hızlı Şarj Teknolojisi ile Telefonlar Sadece 4 Dakikada Şarj Olacak

Xiaomi'nin bünyesinde bulundurduğu ünlü akıllı telefon üreticisi Realme, uzun yıllardır çalışmalar yürüttüğü hızlı şarj teknolojisi alanıda adeta son noktaya geldi. Ünlü firma, kısa bir süre önce akıllı telefonları için 320W kapasiteli hızlı şarj teknolojisi geliştirdiklerini resmen duyurdu. Şirket, yeni teknolojisini 14 Ağustos'ta ilk kez tanıtacağını açıkladı.

Sektörel kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre, markanın yeni hızlı şarj desteği uygun bataryaya sahip telefonları sadece 4 dakika gibi bir sürede tam şarj edilebilecek. Bu iddianın gerçekleşebilmesi adına batarya kapasitesinin nispeten düşük olması gerektiği de belirtiliyor.

Realme'nin ayrıca, yarın gerçekleşecek lansmanın yanı sıra yakında piyasaya süreceği GT7 Pro isimli akıllı telefon modelinde de hızlı şarj alanında ses getireceği söyleniyor. İddialar, şirketin yeni cihazında 6000 mAh kapasiteli batarya için 300W'a kadar hızlı şarj desteği sunacağı yönünde.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Realme'nin yeni hızlı şarj desteği ile telefonlar sahiden de yalnızca 4 dakikada şarj olabilir mi? Yorumlarda buluşalım...