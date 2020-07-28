Realme C15 Tanıtıldı! İşte Realme C15 Özellikleri ve Fiyatı

Sahip olduğu donanım nedeni ile giriş seviyesine konumlanan Realme C15 modeli tanıtıldı. Tanıtım ile birlikte Realme C15 özellikleri ve fiyatı belli oldu. Realme C15, 6000 mAh batarya kapasitesi ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Realme C15 özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar haberimizde.

Realme C15 Özellikleri

6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme C15, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 720 x 1560 piksel çözünürlük sunacak. Realme C15 modelinin ekran gövde oranı ise yaklaşık %88.7 olarak belirtildi. Realme C15, LCD ekrana sahip olduğunu belirtelim.

Gücünü Mediatek firmasının geliştirdiği Helio G35 işlemcisinden alan Realme C15 modelinin 3 GB RAM / 64 GB depolama alanı, 4 GB RAM / 64 GB depolama alanı ve 4 GB RAM / 128 GB depolama kapasitesi seçeneklerine sahip olduğu açıklandı.

Realme C15 modelinin arka kısmında 13MP çözünürlüğünde ana kamera, 119 derece görüş alanına sahip 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2MP çözünürlüğünde siyah beyaz lens olmak üzere toplamda dört adet lens bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 8MP çözünürlüğünde kamera yer alacak.

18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip olan Realme C15, 6000 mAh batarya kapasitesine sahip. Realme C15 modelinde parmak izi okuyucusu da yer alıyor. Parmak izi okuyucusu, Realme C15 modelinin arka kısmına eklenmiş. Realme C15'de 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve 3,5 mm kulaklık girişi gibi seçenekler de mevcut.

Realme C15 Fiyatı

Realme C15 modelinin 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan versiyonu yaklaşık 137 dolar fiyat etiketine sahipken 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan versiyonunun fiyatı yaklaşık 150 dolar olarak belirlendi. Realme C15 modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan versiyonu ise yaklaşık 171 dolar fiyat etiketine sahip.