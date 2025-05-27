120W Hızlı Şarja Sahip Realme GT 7 Tanıtıldı! 7000 mAh Batarya da Var

Merakla beklenen Realme GT 7 modeli kısa süre önce tanıtıldı. Tanıtımla beraber telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Realme'nin yeni telefonu devasa batarya kapasitesine ve 120W hızlı şarj desteğine sahip.

Realme GT 7 Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip GT 7 modeli, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1264 x 2780 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 206 gram ağırlığındaki telfeon 162,4 x 76,1 x 8,3 mm boyutlarında.

Telefonda Dimensity 9400e mevcut. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.4 GHz Cortex-X4, üç adet 2.85 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 120W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip Sony IMX906 ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip telefoto kamera yer alıyor.

Telefonun ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram değerine sahip kamera mevcut. Ekran altı parmak izi sensörü içeren telefonda çift SIM kart (nano + nano) desteği bulunuyor. IP69 sertifikası, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Realme GT 7 Fiyatı